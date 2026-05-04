Oana Gheorghiu explică demiterea șefului ADR: „Eșecuri în lanț, probleme administrative și blocaje majore în digitalizarea României”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat, într-o postare pe Facebook, motivele care au stat la baza demiterii șefului Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, aflat în funcție de mai bine de patru ani.

Aceasta a enumerat o serie de probleme identificate în activitatea instituției, de la disfuncționalități tehnice și administrative, până la blocaje în proiecte strategice și deficiențe de comunicare instituțională.

„-De ce? Eșecuri operaționale în infrastructura critică: Sincope majore în funcționarea platformelor Ghișeul.ro și SEAP, cauzate de neglijențe administrative elementare, precum expirarea certificatelor de siguranță.

-Gestiune financiară defectuoasă: Pierderea definitivă a unor litigii privind fondurile PNRR, care obligă statul să suporte cheltuieli de peste 14,7 milioane de lei din bugetul național din cauza unei planificări eronate.

-Întârzieri și nerespectarea legii în proiecte majore: Blocaje în implementarea ROeID și lansarea unor achiziții publice fără aprobările legale necesare, încălcând disciplina financiară.

- Comunicare publică alarmistă și eronată: Distorsionarea realității privind fondurile europene prin prezentarea unor economii de la licitații drept „pierderi”, generând confuzie nejustificată.

-Insubordonare și opacitate instituțională: Refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar și ignorarea deciziilor ierarhice, fapt ce a creat haos juridic pe subiecte precum semnătura electronică.

-Lipsa de comunicare interinstituțională pentru a clarifica cadrul licitației privind Platforma Națională de Interoperabilitate și lipsa de justificare a costurilor și a modului de întocmire al caietului de sarcini.

-Lipsă de atenție la experiența cetățeanului cu platformele statului (UX/UI)”, a scris Oana Gheorghiu, pe FB.

În concluzie, Oana Gheorghiu a afirmat că: „ADR a devenit un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării”.

„Analiza activității instituției a scos la iveală deficiențe manageriale grave care pun în pericol proiecte strategice și fonduri europene”, a spus Oana Gheorghiu.

Aceasta a subliniat că decizia are la bază argumente tehnice și juridice.

„Pentru a asigura succesul jaloanelor din PNRR și modernizarea serviciilor publice, este nevoie de o conducere capabilă să livreze rezultate, nu blocaje. Această demitere are la bază argumente tehnice și juridice clare, nu considerente politice. Eficientizarea instituțiilor statului trebuie să se bazeze pe performanță și responsabilitate. Digitalizarea României nu poate fi blocată de eșecuri de management”, a mai transmis Oana Gheorghiu.