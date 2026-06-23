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Orban îl atacă dur pe Grindeanu și spune că nu poate fi premier „sub nicio formă”: „Este un lider politic aproape de faliment”

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Fostul premier Ludovic Orban a transmis marți, 23 iunie, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu poate fi desemnat „sub nicio formă” premier în momentul de față, ci trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.

Orban susține că Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.
Ludovic Orban/FOTO: Facebook

„Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD.

Atât guvernul Tomac cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD. Și ambele au eșuat. Tomac și-a depus mandatul și guvernul Veștea a fost respins de parlament. Adică, PSD este cel care a eșuat de două ori în tentativa de a obține majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate și susținute doar de PSD”, susține fostul premier.

Orban consideră că PSD „nu are cum să mai primească și a treia oară mandat de la președinte, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament.”

„Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susținere publică, având o cotă de încredere aproape de ... genunchiul broaștei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit și susținut. Iar acțiunile lui Grindeanu din ultimele luni l-au transformat într-un lider nefrecventabil pentru toate celălalte partide politice din Parlament.

A trădat partenerii de coaliție, depunând moțiune de cenzură împreună cu AUR contra guvernului din care făcea parte. A complotat și a alimentat trădările din PNL. A exclus USR din orice formulă de guvernare. A încercat să spargă AUR prin racolarea de parlamentari la bucată cu orice...preț”, adaugă acesta.

Așadar, fostul premier spună că „niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog.”

Ludovic Orban susține că Sorin Grindeanu nu este potrivit pentru funcția de prim-ministru, invocând experiența sa anterioară la conducerea Guvernului și apreciind că nu are competențele necesare pentru acest rol.

De asemenea, Orban afirmă că partenerii internaționali ai României și agențiile de rating nu au încredere nici în Grindeanu, nici în PSD, lucru care, în opinia sa, afectează credibilitatea țării.

„Ca atare, domnule președinte, vă somez să nu mai comiteți încă o gafă, care, cu siguranță, va prelungi și adânci criza. Nu îl desemnați premier pe Grindeanu! Opinia mea este că singura soluție decentă pe care o mai aveți la dispoziție este să desemnați un premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să se ducă în fața parlamentului cu un guvern minoritar reformist.

Și să le transmiteți clar parlamentarilor că, dacă nu votează guvernuI, fiind al doilea guvern care este respins de Parlament, veți dizolva Parlamentul conform prevederilor constituționale și veți declanșa, astfel, alegeri parlamentare anticipate.”

Luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”.

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