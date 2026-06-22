„Ai «șobolănit» pe ascuns cu PSD”. Ludovic Orban îl amenință pe Nicușor Dan că va susține necesitatea demiterii președintelui

Fostul lider liberal Ludovic Orban l-a atacat dur pe Nicușor Dan, declarând că acesta a „«șobolănit» pe ascuns cu PSD”.

Fostul lider al PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan.

„Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor”, a scris fostul lider liberal.

„Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc. Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească. Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească. Contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție, care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere”, a menționat în postarea de pe Facebook Ludovic Orban.

Acesta a mai indicat că „nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României. Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii-șefi și adjuncții cât ai zice pește.

Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun-simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte”, a scris fostul lider PNL.

„Ai «șobolănit» pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”, a mai adăugat Ludovic Orban.

Fostul lider al PNL a concluzionat cu ideea că „pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România”.

Ludovic Orban a fost consilier personal al președintelui Nicușor Dan mai puțin de o lună, în octombrie 2025.

Ei au decis încheierea colaborării, în 18 octombrie, Administraţia Prezidenţială precizând că decizia a fost luată în termeni amiabili.

Într-un interviu pentru Adevărul, fostul consilier prezidențial a declarat că nu înțelege deloc atitudinea lui Nicușor Dan din ultima perioadă. ”M-a umplut de durere cum pleca capul și coloana vertebrală în fața lui Grindeanu când l-a salutat la consultările făcute la Cotroceni declanșate după ce PSD a anunțat că depune moțiunea de cenzură. Nu din acest motiv l-am votat și susținut pe Nicușor Dan, ca să plece capul în fața PSD”, a spus Ludovic Orban.