Sociologul Gelu Duminică, după votul negativ obținut de Guvernul Veștea: "Culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi...."

Sociologul Gelu Duminică a comentat, luni seară, rezultatul votului din Parlament, unde guvernul propus de Veştea nu a întrunit numărul necesar de voturi: ”Culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi....”.

"Concluzia serii: «Cine sapă groapa altuia cade singur în ea»", a scris, luni seară, pe Facebook, sociologul Gelu Duminică.

Acesta s-a referit la "culmea ironiei".

"Şi apropo, culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi....", a adăugat sociologul.

Într-o postare anterioară, el a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan "şi-a făcut imaginea publică ţăndări".

"Ţăndări! Ce a vrut să facă, doar domnia sa ştie! Jenant!", a scris duminică.

Liberalul Adrian Veştea a fost desemnat de către preşedintele Nicuşor Dan să formeze Guvernul, fără consultarea sau informarea PNL. Mai mulţi liberali s-au alăturat demersului, unii dintre ei fiind propuşi în Guvernul care nu a reuşit să fie învestit.

Liberalii au vorbit despre trădare.

Luni, premierul desemnat Adrian Veştea s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, în încercarea de a strânge voturile necesare. AUR nu a votat pentru învestirea Guvernului.

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru învestire. Acesta a primit doar 189 de voturi „pentru” și avea nevoie de 233.

Potrivit rezultatelor oficiale prezentate în Parlament de Vasile Blaga, din numărul total de deputați și senatori, 464, au fost prezenți 287.

Au fost exprimate 212 voturi, din care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”.