Premierul Ilie Bolojan spune că nu „i-a picat bine” interviul acordat de mama sa: „Na, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, duminică seară, la interviul acordat de mama sa pentru presă, afirmând că nu știa despre acesta, dar și că nu are motive să fie supărat.

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus de această chestiune și înțeleg că erau două doamne, au intrat. Gândiți-vă, când intri într-o curte, la un vârstnic de 87 de ani, care nu este obișnuit, care nu dă interviuri și noi, cei care dăm interviuri în fiecare zi, uneori nu suntem cum ar trebui să fim. Na, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, pentru că a tras din greu ca să ne trimită pe doi băieți la facultate, în condiții în care, știți, erau niște oameni simpli de la țară”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Întrebat dacă i-a picat bine acest interviu, premierul a răspuns că nu și că „ceea ce a spus aici, sunt părerile dânsei.”

„Am întrebat, mi-au spus că au ieșit niște oameni care au intervenit acolo și ea, din politețe, na, a zis că nu putea să-i scoată afară din ocol, dacă au intrat niște oameni acolo”, a precizat Bolojan.

Mesaj pentru Olguța Vasilescu

Premierul a comentat și mesajul transmis de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, după apariția interviului.

„Fiecare primar ar trebui să se ocupe de problemele localității, acolo unde este primar. Și mai puțin de un vârstnic. Cred că asta ar fi valabil, fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”, a transmis premierul.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-a transmis un mesaj public mamei premierului Ilie Bolojan, după ce aceasta a comentat, într-un interviu, situația finanțelor locale și organizarea Târgului de Crăciun din Craiova.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles că m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs., nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a Guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

Reacțiile vin după un interviu acordat de mama premierului, Floarea Bolojan, pentru Libertatea în care aceasta și-a exprimat sprijinul pentru fiul ei și a vorbit despre presiunile politice la care este supus. „PSD-ul tot timpul au condus, dar n-au condus bine. Ei încearcă să-l înfrângă, dar dragul mamei trebuie să nu cedeze. Ai crescut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!”, a spus ea.



Totodată, femeia a afirmat că nu înțelege de ce unele primării spun că nu mai au bani, făcând referire directă la edilul Craiovei. „Lia Olguța amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a declarat Floarea Bolojan.