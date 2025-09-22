Oana Țoiu, mesaj de la tribuna Consiliului de Securitate al ONU: „Pacea și suveranitatea nu sunt concepte abstracte, sunt dreptul fiecărei națiuni”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că pacea și suveranitatea „nu sunt concepte abstracte. Sunt dreptul fiecărei națiuni și garanția siguranței pentru fiecare cetățean”.

Șefa diplomației române a condamnat noile încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia, menționând incidentul recent din Estonia, precedat de cazuri similare în România și Polonia. „Acest tipar de agresiune, condamnat pe larg astăzi, trebuie să înceteze. Nu este doar un atac la adresa suveranității unor state, ci o sfidare la adresa întregii comunități internaționale”, a subliniat Oana Țoiu.

Ea a reamintit că România, țara cu cea mai lungă frontieră UE și NATO cu Ucraina, „nu este doar spectator, ci se află în prima linie a apărării securității europene”. Potrivit ministrului, situația din Marea Neagră are impact nu doar regional, ci și asupra securității alimentare și a rutelor comerciale la nivel global.

„Cu toții ne dorim pacea. Dar pacea, pentru a fi durabilă, necesită putere. Iar puterea o dobândim doar împreună, prin unitate și acțiuni concrete. De aceea, am cerut mecanisme solide de avertizare timpurie și o abordare comună a securității, de la Marea Neagră până la Marea Baltică, alături de aliații noștri din UE, NATO și Statele Unite”, a spus oficialul român.

„Mesajul nostru este ferm și clar: România este solidară cu Estonia și cu toți partenerii noștri. Nu vom accepta normalizarea agresiunii”, a conchis Oana Țoiu.