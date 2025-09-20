Oana Țoiu condamnă asasinarea lui Charlie Kirk într-un discurs la Chicago

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a ținut un discurs în SUA, în cadrul Summitului Comunității Române, desfășurat la Christian Heritage Academy din Chicago.



Evenimentul, intitulat Romanian Community Summit 2025, a ajuns la a treia ediție și își propune să aducă laolaltă lideri și membri ai diasporei pentru „a transforma viziunea în acțiune”, potrivit prezentării oficiale. Summitul a fost finanțat prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

„Bine ați venit la Romanian Community Summit 2025, aflat la a treia ediție a unui eveniment care aduce la un loc lideri și artizani ai diasporei pentru un singur scop: să transforme viziunea în acțiune. Summitul este o platformă dinamică, care lansează inițiative inovative și pavează calea pentru un viitor prosper”, se arată în prezentarea evenimentului.

În cadrul summitului, Oana Țoiu a abordat pentru prima dată public, pe teritoriul SUA, asasinarea lui Charlie Kirk, activist american apropiat de Donald Trump, eveniment care nu a fost comentat anterior în România. Ministrul a subliniat gravitatea atacului și a transmis un mesaj despre importanța dialogului și a respectului pentru idei.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.