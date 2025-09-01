Noi numiri la vârful Camerei Deputaților: Intotero și Cozma, vicepreședinți în noua sesiune. Sorin Grindeanu rămâne președinte

Camera Deputaților și-a ales luni noua componență a Biroului Permanent pentru sesiunea parlamentară, cu Sorin Grindeanu păstrând funcția de președinte, iar Natalia Intotero și Adrian Cozma preluând rolurile de vicepreședinți, alături de secretari și chestori noi din rândul partidelor.

Care sunt noile nume din PSD, PNL, AUR și USR de la vârful Camerei Deputaților

Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD, Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma, potrivit News.ro.

Alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaţilor a avut loc în prima şedinţă din cadrul celei de-a doua sesiuni ordinare.

Natalia Intotero este numirea surpriză de la vârful Camerei Deputaților

Astfel, vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor sunt:

Natalia Elena Intotero (PSD),

Gianina Şerban (AUR),

Adrian Felician Cozma (PNL),

Cătălin Drulă (USR).

Secretari în cadrul forului deputaților din Parlament sunt:

Silvia Claudia Mihalcea (PSD);

Patricia Simina Arina Moş (PNL);

Oana Murariu (USR);

Ovidiu Victor Ganţ (Minorităţi).

Chestori în noua sesiune parlamentară au fost aleși:

Romeo Daniel LUNGU (PSD);

Mitică Marius Mărgărit (PSD);

Florin Bogdan Velcescu (AUR);

Magyar Loránd Bálint (UDMR).

Preşedintele camerei Deputaţilor este Sorin Grindeanu, acesta fiind ales pentru un mandat de 4 ani, la începutul legislaturii.

Parlamentul României s-a reunit în prima zi a sesiunii ordinare

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, 1 septembrie, în prima zi a sesiunii ordinare a Parlamentului, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte. Inițiativele intră în 5 ședințe consecutive. Şedinţele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 şi prezenţa parlamentarilor poate fi fizică sau online. Opoziția va putea depune 5 moțiuni de cenzură în termen de 3 zile, iar AUR a anunțat că va depune pentru fiecare proiect asumat de Guvern.