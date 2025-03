Liberalul Adrian Cozma acuză ministerele Economiei și Apărării că se mișcă încet în privința dezvoltării industriei militare

Deputatul PNL, Adrian Cozma, acuză ministerele cu atribuții în dezvoltarea capabilității militare a României de lipsă de implicare, în contextul discuțiilor din Uniunea Europeană privind planul Rearm Europe.

„Am solicitat săptămânile trecute Ministerului Economiei și Ministerului Apărării o serie de date privind stadiul realizării unor proiecte strategice în domeniul industriei naționale de apărare, nemulțumit fiind de lentoarea și lipsa de asumare pe acest domeniu.Am ajuns în situația în care ministerele se acuză reciproc de lipsă de reacție însă, vă spun că, în calitate de membru al comisiei de apărare din Parlamentul României, nu am întâlnit situații în care să vină vreun ministru și să ne spună că are nevoie de sprijin, dincolo de aspectele stabilite prin buget, pentru fabrica X ca să cumpere o linie de încărcare muniție sau că mai are nevoie de o sumă Y de bani să extindă un centru de instruire”, a scris deputatul Adrian Cozma pe Facebook.

Deputatul a amintit și de nevoia unei minime instruiri militare a tinerilor de până în 35 de ani, enunțate de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

„Mai mult, atunci când șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad spunea că avem nevoie de o lege prin care tinerii până în 35 de ani să facă un minim de pregătire militară, majoritatea politicienilor au sărit ca arși, mai era puțin și urma să fie executat pentru că și-a permis să ne spună că Putin nu se va opri la Ucraina.​Astăzi toată Europa ne spune că singura modalitate de a descuraja amenințarea sovietică este consolidarea industriei naționale de apărare. Îi îndemn pe acei bocitori și bocitoare de prin ministere să pună mâna și să se apuce de muncă, să vină la comisie și să spună ce probleme au, oricum sper să-i conving pe colegii mei să se implice cu mai multă fermitate în această problemă existențială pentru națiunea română.Sper să găsesc înțelegere și la șeful comisiei deși nu am mari speranțe, omul încă nu a aflat de ce la SIE se zbura cu avioane private ca să mergi la curse de formula 1”, a mai scris Adrian Cozma.

Situația actuală de securitate ne arată că pacea nu mai este o certitudine pe continentul european, spunea șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul alocuțiunii ținute cu ocazia aniversării a 165 de ani de la înființarea Statului Major, în noiembrie 2024.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în privința planului Rearm Europe anunțat de șefa Comisiei Europene că va susține necesitatea ca fondurile suplimentare alocate de România pentru armament să meargă către industria românească.