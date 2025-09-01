Grindeanu dă asigurări că nu s-a discutat despre o nouă creștere a TVA. „E un lucru fals aruncat pe piaţă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 1 septembrie, că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliţia de guvernare despre o nouă majorare a TVA.

„Am văzut această ştire legate de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, nici măcar înainte de învestirea Guvernului Bolojan despre un asemenea scenariu. E un lucru fals aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, întrebat pe această temă.

Recent, surse politice au transmis că Guvernul analizează o posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%, începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ.

Decizia ar fi luată în calcul pe fondul nevoii de a găsi fonduri suplimentare pentru rectificarea bugetară și pentru reducerea deficitului, conform angajamentelor asumate cu Comisia Europeană.

În plus, cheltuielile statului, inclusiv cele militare, ar fi prognozate să crească, în timp ce pensiile și salariile bugetarilor ar urma să rămână înghețate și în 2026.

Un alt subiect discutat ar fi fost „egalizarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa”, care a crescut de la 9% la 11% la 1 august, dar ar putea ajunge la 21% începând cu 2026. Hotelierii avertizează însă că anul acesta a fost cel mai slab din ultimii trei și se tem de efectele unei noi majorări.

Măsurile vin în contextul în care Executivul se confruntă cu dificultăți în reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului.