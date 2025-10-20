„Noi, Justiția, suntem singurii care avem privilegiul de a ne bate joc de cetățenii acestei țări”. Cristian Tudor Popescu, atac la adresa CCR

CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu ironizează decizia.

Cristian Tudor Popescu a atacat CCR, într-o postare pe Facebook, după decizia de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților.

Gazetarul spune că CCR „face țăndări dreptatea în societatea românească”, aceeași CCR care a blocat anul trecut alegerile prezidențiale.

Comentariul publicat de CTP se intitulează: ”Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”

„De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară? Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Curtea Constituțională a admis luni obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.