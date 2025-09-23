search
Marți, 23 Septembrie 2025
CTP îl ironizează pe președintele american, numindu-l „King Jong Trump": „Vrea să rescrie Evangheliile. Urăște și fă ce vrei"

Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook o postare dură la adresa fostului președinte american Donald Trump, pe care l-a ironizat numindu-l „King Jong Trump”, asemănându-l cu liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

Cristian Tudor Popescu FOTO: FB
Cristian Tudor Popescu FOTO: FB

Cristian Tudor Popescu a făcut referire la episodul în care Donald Trump a îndemnat justiția să condamne la moarte ucigașul activistului conservator Charlie Kirk, contrastând cu mesajul de iertare al soției victimei.

Gazetarul l-a ironizat pe Trump numindu-l „King Jong Trump”, asemănându-l cu liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un.  

„Soția domnului Kirk, creștină dedicată, a spus întregii Americi că, urmând învățătura lui Iisus, îl iartă pe ucigaș și îi dorește binele. Președintele King Jong Trump, în schimb, a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte. Vorbind imediat după soția domnului Kirk, la funeraliile acestuia, King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele”, a scris CTP, pe pagina sa de FB.

În aceeași notă critică, publicistul atrage atenția asupra derapajelor de limbaj și intențiilor lui Trump privind libertatea presei și Primul Amendament.

„Amenințând că 97% din televiziunile americane ar putea fi închise, deoarece nu-L ridică în slăvi pe El, King Jong Trump a mai zis și că Primul Amendament al Constituției, privind libertatea de exprimare, <I`m not so sure> că n-ar trebui schimbat – firește, în sensul <Sunt liberi să se exprime cei care mă aprobă cu urale pe mine>. Prin urmare, nu cred că ar fi o problemă ca KJ Trump să poruncească și revizuirea Evangheliilor, punându-le sub deviza Sa regală: <Urăște și fă ce vrei!”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.  

Societate

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
Ultimele știri
