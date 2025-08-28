CTP, critic la adresa lui Nicușor Dan: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat din nou deciziile președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a propus la șefia serviciilor secrete două persoane cu orientări ultranaționaliste.

Într-o postare pe rețelele sociale, CTP i-a reamintit lui Nicușor Dan o poziție mai veche, atunci când, contestând la Curtea Constituțională legea referitoare la organizațiile cu caracter fascist și legionar, președintele declara: „Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu”.

„Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor”, a scris Cristian Tudor Popescu.

El a subliniat și reacțiile negative apărute în spațiul public, amintind inclusiv declarația lui Sorin Grindeanu: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, «care este un partid anti UE»...”

Jurnalistul și-a amintit și de ceea ce afirma înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”.

Numele vehiculate și reacțiile politice

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE).

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lăudat cele două nume, considerându-le potrivite pentru astfel de funcții. „Atât Gabriel Zbârcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente”, a declarat Peiu.

Pe de altă parte, președintele se confruntă cu critici din partea USR. Deputatul Stelian Ion a subliniat paradoxul politic al acestor posibile numiri: „O astfel de mișcare din partea președintelui Nicușor Dan ar putea părea o dovadă că vrea să aducă în România pacea socială. Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat!”.

Și PSD a reacționat. Sorin Grindeanu a declarat miercuri că, indiferent de numele vehiculate, criteriile esențiale trebuie să rămână competența și apărarea interesului național. „Ceea ce contează pentru mine este faptul că la SRI și SIE trebuie să vină oameni capabili”, a spus acesta.