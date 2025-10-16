CTP, ironii tăioase privind mobilizarea rezerviștilor. Ce ar trebui să facă România să reziste 2-3 zile unei invazii

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a ironizat inițiativa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, de a convoca rezerviștii, comparând exercițiile de mobilizare cu propaganda comunistă și haosul de la centrele militare cu cozile de la sfintele moaşte.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat joi, 16 octombrie, o serie de ironii la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după iniţiativa privind mobilizarea rezerviștilor. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a comparat exercițiile organizate de MApN cu propaganda din perioada comunistă, vorbind despre o „unitate de monolit în jurul conducătorilor”.

Textul, intitulat „Strâns uniți în jurul Tovarășului”, este o satiră politică amplă în care CTP critică atât mobilizarea rezerviștilor, cât și climatul politic actual.

„Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și «Războiul întregului popor». Ecou al ideii urlate de Goebbels «Război total!», din punct de vedere militar, «Războiul întregului popor» era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca «Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!», «unitate de monolit», în orice condiții”, scrie gazetarul.

„Convocarea rezerviștilor e creier pané”

Crisrian Tudor Popescu consideră că decizia ministrului Apărării de a mobiliza rezerviștii nu a avut nicio relevanţă din punct de vedere militar, ci este doar o acţiune inutilă a lui Ionuţ Moşteanu.

„Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării. Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă”, ironizează el conducerea MApN.

În opinia sa, România ar trebui să investească în dotări moderne, nu în exerciții simbolice cu civili scoși din birouri: „Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri”.

„Cozi ca la moaște, pentru unitate de monolit”

Gazetarul ironizează și proasta organizare şi imaginile cu rezerviștii chemați la comisariatele militare, comparându-le cu cozile la pelerinajele religioase.

„Cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la «ezerciț» – Garda Civică din «O noapte furtunoasă» era ceva mai bine organizată patriotic”, afirmă el.

„Și-a băgat baioneta-n c...r”

În finalul postării, CTP ironizează „agerimea” ministrului USR Ionuţ Moșteanu, evocând jargonul militar de altădată.

„Acest agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n c*r”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război”, l-a criticat el pe ministrul Apărării.

Gazetarul leagă ironia de contextul politic tensionat din coaliția de guvernare, pe care o descrie drept „bellum omnium contra omnes” - un război al tuturor împotriva tuturor.

„Totul, pe fondul războiului înverșunat al vorbelor din coaliția de guvernare, bellum omnium contra omnes, fiecare săritor la beregata tuturor. Grindeanu face guvernul „adunătură de idioți”, Bolojan amenință primarii cu dosare penale și pușcărie, parlamentarul USR Ungureanu îi face plângere penală lui Bolojan... Iar dna Vulguța Vasilescu anunță că nu merge ca în Miorița, cel vrâncean și cel ungurean (PNL+USR sau invers) să se înțeleagă ca să-l omoare pe moldoveanul PSD. Are dreptate dna Vulguța – cel moldovean, cel vrâncean și cel ungurean vor rămâne împreună în coalția ciobanilor, având ca obiectiv belirea oilor”, scrie jurnalistul.

Aluzie finală la Ion Iliescu

Postarea se încheie într-un ton tipic lui Cristian Tudor Popescu, cu un post-scriptum ironic, care face aluzie la fostul președinte Ion Iliescu.

„P.S.

Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: «Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!»”, îşi încheie el panfletul de pe Facebook.