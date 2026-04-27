Nicușor Dan răspunde acuzațiilor că s-a apropiat de PSD: „Consider că fac ceea ce trebuie în situația dată"

Președintele Nicușor Dan a comentat, luni, acuzațiile apărute în spațiul public conform cărora s-ar fi apropiat de PSD în contextul actualei crize politice.

„Dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă. E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată", a declarat Nicușor Dan la Digi FM.

Șeful statului a recunoscut, totodată, că situația este dificilă în contextul crizei care are loc în cadrul coaliției.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți. Am constatat că tensiunea este tot mai mare și că există o poziție cumva ireconciliabilă între două părți", a declarat Nicușor Dan.

Președintele, care a subliniat că rolul său este unul de mediator, a evitat să transmită un mesaj direct de susținere pentru premierul Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă. N-am spus niciodată altceva. Tot respectul pentru domnul prim-ministru. Dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți ale coaliției", a adăugat el.

Nicuşor Dan i-a convocat din nou pe liderii partidelor din coaliția de guvernare la Palatul Cotroceni, luni, pentru discuții privind implementarea principalelor programe naționale, inclusiv PNRR și mecanismul european SAFE, în contextul în care relațiile dintre partide rămân tensionate, iar stabilitatea guvernării depinde de găsirea unor compromisuri politice.

Tot luni, 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce va depune moțiunea imediat va fi atins pragul necesar de 233 de semnături. AUR și PSD au împreună 219 semnături, dar se bazează pe sprijinul celorlalte formațiuni de opoziție (S.O.S. România, POT și PACE).