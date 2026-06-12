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Locuitorii unui complex rezidențial se încălzesc cu energia stocată în mașinile electrice

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Locuitorii unui mic complex rezidențial din apropierea orașului suedez Hudiksvall folosesc mașinile electrice nu doar pentru deplasare, ci și pentru alimentarea propriilor locuințe, într-un proiect-pilot care ar putea schimba modul în care este gestionată energia la nivel rezidențial.

Mașină electrică FOTO: Pexels
Mașină electrică FOTO: Pexels

Prin intermediul tehnologiei „Vehicle-to-Grid” (V2G), vehiculele electrice sunt conectate la încărcătoare bidirecționale care permit atât încărcarea bateriilor, cât și furnizarea energiei stocate către rețeaua locală. Astfel, cele opt familii care locuiesc în complex își pot reduce semnificativ facturile la electricitate.

„Folosim mașinile pentru a alimenta locuințele atunci când consumul de energie este ridicat”, a declarat pentru AFP Filip Kiltorp, unul dintre rezidenți.

Sistemul este gestionat de un software care încarcă bateriile în perioadele cu consum redus și electricitate mai ieftină, apoi redirecționează energia către locuințe în orele de vârf sau în cazul unor pene de curent, scrie Mediafax.

Proiectul este realizat de asociația rezidențială BRF Stenberg, producătorul auto Volkswagen și compania energetică suedeză Vattenfall. Proiectul urmărește să demonstreze viabilitatea utilizării vehiculelor electrice ca unități mobile de stocare a energiei.

Complexul beneficiază și de alte surse regenerabile, inclusiv panouri solare și baterii staționare pentru stocarea surplusului de energie, precum și de o pompă de căldură comună pentru încălzire.

Specialiștii consideră că tehnologia are un potențial semnificativ. Potrivit lui Nicholas Etherden, cercetător în sisteme energetice la Universitatea din Gävle, automobilele sunt utilizate doar aproximativ 5% din timp, restul perioadei fiind parcate și disponibile pentru a furniza energie rețelei.

„În orice moment, aceste vehicule pot furniza mai multă electricitate decât consumul înregistrat în perioadele de vârf”, a explicat el.

Conform estimărilor, bateria unei mașini electrice poate acoperi necesarul energetic al unei gospodării timp de cinci până la șapte zile.

Experții subliniază însă că extinderea la scară largă a tehnologiei depinde de creșterea numărului de vehicule electrice și de introducerea sistemelor de încărcare bidirecțională pe toate modelele noi.

De asemenea, persistă întrebări privind impactul asupra duratei de viață a bateriilor, deși experiența acumulată până acum sugerează că acestea sunt mai rezistente decât se anticipa inițial.

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