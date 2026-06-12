Salariul mediu net a scăzut cu 1,6% în aprilie. În ce domenii s-au înregistrat creșteri de peste 40%

Câștigul salarial mediu net a fost de 5.843 de lei în luna aprilie 2026, în scădere cu 95 de lei, respectiv cu 1,6%, față de luna martie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Și câștigul salarial mediu brut a înregistrat o diminuare, coborând la 9.740 de lei, cu 162 de lei sub nivelul din luna precedentă.

Datele INS arată că în luna aprilie 2026 câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, cu 1,6% mai mic decât în martie. În același timp, câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.843 de lei, marcând o scădere de 95 de lei față de luna precedentă.

Institutul Național de Statistică precizează că, pe parcursul anului, câștigurile salariale înregistrează fluctuații determinate în principal de acordarea premiilor anuale, a primelor trimestriale și a primelor de sărbători. Acestea influențează atât creșterile, cât și scăderile salariale de la o lună la alta, în funcție de momentul în care sunt acordate.

Puterea de cumpărare a salariilor a continuat să scadă

Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu net și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,6% în aprilie 2026 comparativ cu martie 2026.

Raportat la aceeași lună a anului trecut, indicele câștigului salarial real a fost de 93,5%, în timp ce câștigul salarial mediu net a fost cu 3,5% mai mare decât în aprilie 2025.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 245%, cu 6,1 puncte procentuale mai mic decât nivelul înregistrat în martie 2026.

Cele mai mari salarii rămân în petrol și IT

Cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net a ajuns la 15.429 de lei.

Pe locul al doilea s-au situat activitățile de programare și activitățile de consultanță în tehnologia informației, cu un salariu mediu net de 14.249 de lei.

La polul opus s-au aflat activitățile din pescuit și acvacultură, unde câștigul salarial mediu net a fost de 2.915 lei, și activitățile de asistență socială fără cazare, cu 2.955 de lei.

Scăderi importante în IT, publicitate și servicii financiare

Comparativ cu luna martie, evoluțiile salariale au fost mixte la nivelul economiei, INS precizând că nivelul câștigului salarial mediu net din activitățile sectorului economic a fost influențat în aproape egală măsură atât de creșteri, cât și de scăderi.

Cele mai mari diminuări ale salariilor medii nete au fost înregistrate în activitățile de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, unde scăderea a fost de 24,6%.

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În fabricarea produselor din tutun, salariile medii nete au fost mai mici cu 23,7% față de martie.

Reduceri cuprinse între 10% și 17,5% au fost consemnate în activitățile direcțiilor și birourilor administrative centralizate, activitățile de management și consultanță în management, intermedierile financiare, activitățile auxiliare pentru intermedieri financiare, activitățile de asigurare și fonduri de pensii, activitățile portalurilor web, prelucrarea datelor și administrarea paginilor web, activitățile de editare, publicitate, studiere a pieței și relații publice.

În categoria domeniilor în care salariile au scăzut cu procente cuprinse între 7,5% și 9,5% se regăsesc activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și activitățile de difuzare și transmitere de programe.

Potrivit INS, aceste scăderi au fost determinate în principal de acordarea în luna precedentă a unor premii ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri, inclusiv bilete de valoare, precum și de realizări de producție sau încasări mai reduse.

Creșteri salariale de peste 40% în extracția petrolului și gazelor

Pe de altă parte, în unele domenii au fost înregistrate majorări importante ale salariilor medii nete.

Cea mai mare creștere a fost consemnată în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariile au urcat cu 41,3% comparativ cu luna martie.

Majorări cuprinse între 4,5% și 9% au fost înregistrate în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, în alte activități profesionale, științifice și tehnice, în activitățile de jocuri de noroc și pariuri, în activitățile de închiriere și leasing, în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, precum și în transporturile pe apă.

Creșteri între 2,5% și 4,5% au fost raportate în transporturile aeriene, activitățile de servicii anexe extracției, activitățile de asigurări și fonduri de pensii, activitățile agențiilor turistice și ale turoperatorilor, industria metalurgică și transporturile terestre.

Potrivit INS, aceste evoluții au fost influențate de acordarea unor prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, de distribuirea unor sume din profitul net și din alte fonduri, precum și de realizări de producție și încasări mai mari.

Salariile au scăzut în învățământ și administrație

În sectorul bugetar, comparativ cu luna martie, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 2,2% în învățământ și cu 0,3% în administrația publică.

În schimb, în sănătate și asistență socială s-a înregistrat o creștere ușoară, de 0,7%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată astfel că luna aprilie a adus o reducere a salariului mediu atât în termeni nominali, cât și reali, după nivelurile mai ridicate înregistrate în luna martie, influențate de plata unor prime și bonusuri acordate în mai multe sectoare ale economiei.