Criza politică intră în a doua săptămână. Miniştrii demisionari îşi prezintă luni bilanţul, iar Nicușor Dan cheamă din nou partidele pro-europene la Cotroceni

Social-democraţii care au făcut parte din Executiv îşi prezintă, pe parcursul zilei, bilanţul şi predau mandatele celorlalţi miniştri care preiau interimar portofoliile. În acelaşi timp, preşedintele Nicuşor Dan cheamă din nou liderii partidelor, la Cotroceni.

Demisiile miniştrilor PSD urmează să fie publicate, luni, în Monitorul Oficial şi să devină efective, la fel ca şi interimatele propuse de premierul Ilie Bolojan pentru portofoliile rămase vacante.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat demisiile celor cinci miniştri şi a vicepremierului Marin Neacşu, din parte PSD, în urma deciziei partidului de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Şeful Executivului anunţat că nu va demisiona din funcţie, în urma deciziei PSD, astfel că social-democraţii şi-au retras miniştrii din Guvern, potrivit News.

Miniştrii PSD îşi fac bilanţul şi predau mandatele interimarilor

Luni, pe parcursul zilei, miniştrii PSD ai Agriculturii, Justiei, Energiei, Muncii şi Transporturilor îşi prezintă bilanţul mandatului.

La 10:30 va avea loc bilanţul lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la ora 12:00 îşi prezintă bilanţul Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. La ora 13:00, Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, face bilanţul mandatului la sediul PSD, iar la ora 15:00, Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. La ora 19:00, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, îşi prezintă bilanţul la sediul Ministerului Energiei.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat săptămâna trecută interimarii care vor prelua portofoliile PSD. Astfel, ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, va prelua Ministerul Muncii, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii, vicepremierul UDMR Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii, vicepremierul PNL Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei, premierul Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei, ministrul Apărării, vicepremierul USR Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor, iar protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

Nicuşor Dan cheamă din nou liderii partidelor din coaliţia destrămată la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, luni, de la ora 10.00, cu liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, Uniunea Democrată Maghiară din România şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).

Tema întrevederii, implementarea programelor majore pentru România: SAFE şi PNRR.

Este a doua rundă de consultări a şefului statului cu liderii partidelor din coaliţie, după ce săptămâna trecută i-a chemat, pe rând, pentru a analiza ieşirea PSD de la guvernare. De data aceasta, liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi sunt chemaţi în acelaşi timp, de la ora 10.00 şi vor sta faţă în faţă.

Ce urmează: PSD, aşteptat să anunţe o moţiune de cenzură. Preşedintele transmite că nu va accepta o majoritate girată de AUR

După retragerea de la guvernare, PSD este aşteptat să depună în perioada următoare o moţiune de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, după summitul UE din Cipru, că în situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la el şi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el nu va fi de acord.

Atât PSD cât şi partidele rămase în coaliţie, PNL-USR-UDMR, au nevoie de voturile AUR, în Parlament, pentru ca o moţiune de cenzură să treacă.

Preşedintele afirma, despre actuala criză, că, conform Constituţiei, el este mediator şi, în momentul de faţă, avem un guvern din care s-au retras nişte miniştri. ”Probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în faţa Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate”, a mai spus Nicuşor Dan.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirma că, din discuţiile din Parlament, a constatat că diverşi parlamentari PSD responsabili, care nu vor să arunce în haos ţara, ar putea susţine guvernul minoritar condus de premierul Bolojan.

Şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămân PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă va exista o susţinere în parlament din partea unor parlamentari, individual.

Kelemen Hunor a mai spus că a discutat atât cu Sorin Grindeanu cât şi cu Ilie Bolojan şi speră ca, până la termenul de 45 de zile, vor reuşi să găsească o soluţie, dar în acest moment nu vede care ar putea fi aceasta.

AUR spune că va vota orice moţiune de cenzură

Liderul AUR, George Simion, a anunţat că AUR votează orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern dar ei nu consideră că PSD este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus.

Simion a mai spus că AUR va depune moţiunea de cenzură în luna mai, aşa cum a anunţat.