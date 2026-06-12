Oamenii vor consuma mai puțin alcool în următorii cinci ani. Care este explicația

Schimbarea preferințelor și reducerea cheltuielilor remodelează industria globală a băuturilor, consumul urmând să scadă pe piețele tradiționale în următorii cinci ani.

Volumul global al consumului de alcool va scădea până în 2031, pe măsură ce consumatorii de pe piețele tradiționale, precum Europa, America de Nord și China, își reduc cheltuielile.

Consumul de băuturi spirtoase, bere și vin a scăzut cu 2% între 2024 și 2025 și va continua să scadă în anii următori până după 2031, estimează IWSR, o firmă globală de cercetare a pieței alcoolului, în prima sa prognoză pe 10 ani care acoperă 160 de piețe, scrie Euronews.

Până în 2035, se preconizează că volumele totale vor rămâne cu 1% sub nivelurile din 2025, în ciuda unei creșteri de 9% a populației globale de consumatori cu vârsta legală pentru consumul de alcool.

Se estimează că acest consum anual de alcool pur pe cap de locuitor va scădea cu aproximativ jumătate de litru — echivalentul a aproximativ două sticle de băuturi spirtoase pe an — pe parcursul deceniului.

Se preconizează că această scădere va fi deosebit de pronunțată pe unele dintre cele mai mari piețe de alcool din lume.

Se estimează că, până în 2035, volumul consumului va scădea cu aproape o cincime atât în China, cât și în Statele Unite. Se preconizează că Germania va înregistra o scădere de 14 %, în timp ce consumul în Regatul Unit ar urma să scadă cu 13 %. Se estimează că Japonia va înregistra o scădere de 15 %.

În schimb, se preconizează că mai multe piețe emergente vor înregistra o creștere puternică, India urmând să devină unul dintre cei mai importanți factori care stimulează cererea de alcool, după China. Se estimează că numărul anual de porții consumate va crește cu 13% în Mexic, cu 15% în Vietnam, cu 26% în Columbia și cu 38% în India între 2025 și 2035.

„În 2035, peisajul pieței va fi cu totul diferit de cel pe care îl vedem astăzi”, a declarat Marten Lodewijks, președinte și director general al IWSR, într-un comunicat de presă.

Perspectivele variază semnificativ între diferitele categorii de băuturi alcoolice. Se preconizează că consumul global de vin va scădea cu 14% între 2025 și 2035, consumul de băuturi spirtoase va scădea cu 2%, în timp ce volumul de bere va scădea cu aproximativ 1%.

Băuturile gata de consum (RTD), cum ar fi cocktailurile premixate, dimpotrivă, se așteaptă să crească cu 17% la nivel global.

„Consumul global de RTD a atins 1 miliard de cutii de 9 litri pentru prima dată în 2025 și nu există semne că această tendință s-ar diminua în curând”, a declarat Luke Tegner, șeful departamentului de consultanță al IWSR.