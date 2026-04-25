Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD: „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari transmise de Guvern.

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.

Președintele a precizat că își va exercita în continuare rolul de mediator și a anunțat convocarea unor discuții politice la începutul săptămânii viitoare.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a mai transmis Nicușor Dan.

Tensiunile politice din România s-au amplificat

Criza politică s-a amplificat după ce PSD a retras oficial sprijinul pentru actualul Executiv, decizie care a dus la plecarea unor membri din Guvern și a deschis o nouă etapă de instabilitate politică.

Discuțiile politice se concentrează pe posibile scenarii de reconfigurare a majorității parlamentare sau pe o eventuală implicare a unor forțe politice aflate până acum în afara guvernării.