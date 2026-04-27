Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Nicuşor Dan se întâlneşte din noul luni, cu liderii partidelor pro-europene. Pe masa discuţiilor, programele SAFE şi PNRR. „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”

Nicușor Dan se întâlnește din nou, luni, cu liderii partidelor pro-europene, într-o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, pe tema implementării programelor SAFE și PNRR, în contextul crizei politice declanșate în coaliția de guvernare.

Noi discuţii la Cotroceni. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Luni, 27 aprilie, la Palatul Cotroceni, au loc noi consultări ale preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii partidelor pro-europene, pentru o discuție axată pe implementarea unor proiecte considerate esențiale pentru România, respectiv programul SAFE și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Anunțul a fost făcut duminică de Administrația Prezidențială, care a precizat că la întâlnire vor participa liderii Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Potrivit sursei citate, tema principală a consultărilor o reprezintă stadiul și continuarea implementării programelor majore pentru România, respectiv SAFE şi PNRR, într-un moment în care scena politică internă traversează o perioadă de instabilitate.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene şi pe liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pentru a avea o discuţie tehnică şi aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE şi PNRR”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat sâmbătă, pe Facebook.

Noua întâlnire are loc după ce șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și documentele prin care au fost desemnați miniștrii interimari, în urma ieșirii social-democraților de la guvernare şi retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

În încercarea de a limita efectele acestei crize politice, Nicușor Dan a organizat și miercurea trecută o primă rundă de consultări cu partidele din coaliție. La finalul acelei întâlniri, președintele a transmis că partidele participante au reafirmat angajamentul față de direcția pro-occidentală a României și disponibilitatea de a colabora pentru proiectele importante ale statului.

„Dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem şi să asigurăm românii că avem instituţii ale statului care funcţionează. Suntem un stat funcţional, cu o diferenţă de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuţie direcţia pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi şi minorităţile naţionale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forţe anti-occidentale, recte AUR, şi fiecare dintre ele şi-au exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esenţiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm şi vom trece prin asta!”, a declarat șeful statului după consultările precedente.

Prin noua rundă de discuții de la Cotroceni, președintele încearcă să mențină dialogul între partidele care susțin actuala orientare externă a României și să evite blocarea unor proiecte importante într-o perioadă marcată de incertitudine şi tensiuni politice din ce în ce mai accentuate.

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Imagini dramatice surprinse din dronă, cu casele mistuite de foc din Soveja. Amploarea dezastrului e copleșitoare
gandul.ro
image
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Elton, piticul atomic adus de MM Stoica în România! Cu ce se ocupă acum, la 40 ani
fanatik.ro
image
Un kilogram de cartofi costă 0,6 lei, iar litrul de lapte 3 lei, într-un supermarket dintr-un oraș chinez de care n-ai auzit, deși are peste două milioane de locuitori
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
observatornews.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
Cât costă să montezi panouri solare şi sistemul de stocare pentru o casă de 100 de mp. Aşa devii independent energetic
playtech.ro
image
Schema bugetarilor care au încasat salarii de la stat fără să muncească. Cine sunt specialiștii din industria de apărare plătiți direct din fondul de rezervă de Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
Șoferi „inconștienți”, aspru sancționați după ce au fost filmați din elicopter: „Au efectuat depășiri neregulamentare pe linie continuă, ca și cum drumul ar fi fost doar al lor” VIDEO
ziare.com
image
Și-au spus ”ADIO” după 6 ani! A făcut anunțul într-un mod neașteptat: ”Cea mai bună fostă iubită din lume”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
14 motive reale pentru care energia rămâne scumpă în România. Dumitru Chisăliță: „Afirmația mai mult solar = mai ieftin este incompletă”
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Melania Trump foto profimedia 1094412540 jpg
Cuvintele cutremurătoare pe care i le-a spus Melania Trump președintelui Donald Trump imediat ce a auzit împușcăturile
okmagazine.ro
Atentat la viața lui Donald Trump în același loc cu Ronald Reagan Profimedia, Getty Images jpg
Un nou atentat la viața lui Donald Trump! A fost atacat în același loc unde Ronald Reagan a fost împușcat în 1981
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă