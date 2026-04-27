Nicuşor Dan se întâlneşte din noul luni, cu liderii partidelor pro-europene. Pe masa discuţiilor, programele SAFE şi PNRR. „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”

Nicușor Dan se întâlnește din nou, luni, cu liderii partidelor pro-europene, într-o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, pe tema implementării programelor SAFE și PNRR, în contextul crizei politice declanșate în coaliția de guvernare.

Anunțul a fost făcut duminică de Administrația Prezidențială, care a precizat că la întâlnire vor participa liderii Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene şi pe liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pentru a avea o discuţie tehnică şi aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE şi PNRR”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat sâmbătă, pe Facebook.

Noua întâlnire are loc după ce șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și documentele prin care au fost desemnați miniștrii interimari, în urma ieșirii social-democraților de la guvernare şi retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

În încercarea de a limita efectele acestei crize politice, Nicușor Dan a organizat și miercurea trecută o primă rundă de consultări cu partidele din coaliție. La finalul acelei întâlniri, președintele a transmis că partidele participante au reafirmat angajamentul față de direcția pro-occidentală a României și disponibilitatea de a colabora pentru proiectele importante ale statului.

„Dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem şi să asigurăm românii că avem instituţii ale statului care funcţionează. Suntem un stat funcţional, cu o diferenţă de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuţie direcţia pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi şi minorităţile naţionale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forţe anti-occidentale, recte AUR, şi fiecare dintre ele şi-au exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esenţiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm şi vom trece prin asta!”, a declarat șeful statului după consultările precedente.

Prin noua rundă de discuții de la Cotroceni, președintele încearcă să mențină dialogul între partidele care susțin actuala orientare externă a României și să evite blocarea unor proiecte importante într-o perioadă marcată de incertitudine şi tensiuni politice din ce în ce mai accentuate.