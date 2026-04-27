Nicuşor Dan evită să spună dacă îl mai susţine pe premierul Bolojan: „Este o persoană foarte serioasă”

Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, chiar înaintea discuţiilor de luni, de la Cotroceni, explicând că rolul său este acela de mediator în actualul context politic.

Președintele Nicușor Dan a refuzat luni, 27 aprilie, într-o intervenție la Digi FM chiar înainte de discuţiile care au loc în acest moment la Cotroceni, să ofere un răspuns clar la întrebarea dacă își menține sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. El a explicat faptul că poziția sa instituțională nu îi permite să se pronunțe într-un conflict politic aflat în desfășurare, subliniind că rolul său este acela de mediator între părțile implicate.

Întrebat direct despre susținerea acordată premierului, acesta a răspuns: „În sensul ăsta nu pot să să mă pronunț”, insistând asupra faptului că trebuie să rămână neutru în actualul context politic.

Nicușor Dan a descris situația din coaliția de guvernare ca fiind una tensionată, în care diferențele dintre partide s-au accentuat în timp.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (...) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat președintele.

El a adăugat că exprimarea unui sprijin explicit pentru premier, în actualul context, ar depăși cadrul constituțional al funcției sale.

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, a spus Nicuşor Dan.

În ceea ce privește scenariul unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a precizat că, în prezent, nu se află într-o poziție constituțională în care să ia astfel de decizii. „Pentru moment, eu nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa. Ce pot să fac este să dialoghez cu toată lumea, să încerc să reglez diferite lucruri în felul ăsta. Pentru moment există un premier, în momentul în care, dacă se va întâmpla și va veni discuția despre un nou premier, atunci o să mai discutăm. Da, până în momentul ăsta aici suntem”, a punctat preşedintele.

Discuțiile despre un posibil premier tehnocrat au apărut în special în interiorul Partidului Social Democrat, fiind analizate ca o variantă de rezervă în cazul în care actuala coaliție nu reușește să ajungă la un acord politic. Surse politice și instituționale au indicat că acest scenariu nu este exclus, deși este considerat unul sensibil și dificil de implementat în actualul echilibru parlamentar.

Luni, Nicuşor Dan i-a convocat din nou pe liderii partidelor din coaliția de guvernare la Palatul Cotroceni, pentru discuții privind implementarea principalelor programe naționale, inclusiv PNRR și mecanismul european SAFE, în contextul în care relațiile dintre partide rămân tensionate, iar stabilitatea guvernării depinde de găsirea unor compromisuri politice.