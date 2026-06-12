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Ploaia a stricat un important eveniment la Slatina. „Călușul Românesc”, cel mai mare concurs de dans pentru copii

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Slatina redevine, pentru cinci zile, capitala dansului popular, Concursul Național al Copiilor „Călușul Românesc”, ediția a XXVI-a, fiind în desfășurare. Competiția a început oficial joi, 11 iunie 2026, după o paradă a portului popular așteptată de slătineni, dar întreruptă brusc de ploaie.

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O ploaie de vară a pus bețe în roate organizatorilor ediției a XXVI-a a Concursului Național al Copiilor „Călușul Românesc”, întrerupând brusc derularea programului pregătit pentru prima zi de competiție.

A început „Călușul Românesc”, festivalul de dans pentru copii FOTO: Alina Mitran
A început „Călușul Românesc”, festivalul de dans pentru copii FOTO: Alina Mitran

Au ajuns la Slatina aproximativ 1.800 de copii, membri ai ansamblurilor de dansuri populare din toată țara. În fiecare an, la festival sunt invitați și copii din străinătate, în acest an un ansamblu din Republica Moldova fiind oaspete de seamă. Pe ultima sută de metri s-a anulat participarea unui alt ansamblu de peste hotare, din Maroc, dansatorii nereușind să obțină la timp viza pentru a putea onora invitația.

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Manifestările au început încă de dimineață, cu demonstrații de dans în fața Consiliului Județean Olt, urmate de întâlnirea festivă a reprezentanților tuturor formațiilor invitate cu oficialitățile județului, în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Olt.

După-amiază, de la orele 18.00, a început parada portului popular, copiii care vor concura pentru premiile puse în joc traversând orașul, pe traseul Plaza Oltul – Fântâna Speranței – intersecția Vâlcea – Parcul Tineretului.

Slătinenii s-au bucurat să revadă copiii plini de voie bună îmbrăcați în portul specific zonei din care vin. Și vremea părea mai prietenoasă decât în anii trecuți, când concurenții au făcut față unor temperaturi caniculare. În scurt timp a venit însă ploaia, cu puțin înainte ca dansatorii să ajungă în Parcul Tineretului unde, în ultimii ani, parada s-a încheiat cu un moment artistic în care au fost implicați toți dansatorii invitați (un astfel de moment fiind pregătit și pentru ediția din 2026 și anulat din cauza ploii).

Copiii s-au bucurat în schimb pe traseu de o surpriză delicioasă pregătită de familia Memish, braga și citronada de la „La atletul albanez” fiind cele mai căutate produse de oaspeții care vizitează municipiul Slatina și pe care participanții le-au primit chiar de la membrii familiei în momentul în care au ajuns în fața gelateriei Memish, situată pe bulevardul A.I. Cuza.

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Ultima parte a paradei a fost, în schimb, o cursă nebună către microbuzele parcate în vecinătatea parcului. Seara ar fi trebuit să se încheie cu prima parte a competiției care să se deruleze pe scena amplasată la marginea Parcului Tineretului. Totul s-a mutat în schimb în sala de spectacole a Palatului Copiilor din Slatina.

Cum continuă festivalul-concurs

Competiția între dansatori va continua vineri seara, pe scena amplasată în aer liber din Parcul Tineretului. Sunt programate demonstrații artistice și de-a lungul zilei.

Astfel, vineri-dimineață, între 9.00 și 10.15, va avea loc un spectacol demonstrativ la Pirelli Tyres România.

Tot vineri-dimineață începe și concursul, între 9.00 – 11.30 evoluând pe scena din parcul Tineretului o parte dintre ansamblurile înscrise în competiție.

Credit video: Geanina Lupu

În intervalul 9.00 – 13.00 vor dansa copiii în concurs și pe scena Palatului Copiilor Slatina, pentru ca după-amiaza, de la 17.00, să fie din nou spectacol-concurs pe scena din parc.

Sâmbătă este o zi rezervată vizitării județului, fiind de asemenea programat, la Corabia, simpozionul „Obiceiuri și tradiții oltenești”.

Sâmbătă-seara, pe scena din parcul Tineretului, va începe seara de gală, când vor fi anunțați câștigătorii concursului.

Festivalul-concurs se încheie duminică, 14 iunie 2026, cu vizitarea edificiilor culturale din județul Olt.

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