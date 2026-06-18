Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, Republica Moldova și bugetul UE, printre principalele teme

Președintele Nicușor Dan participă, în perioada 18-19 iunie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii Uniunii Europene vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, securitatea europeană, viitorul buget multianual al UE și provocările economice globale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va saluta deschiderea oficială a primului capitol de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va susține continuarea procesului prin deschiderea celorlalte capitole de negociere.

Președintele României va pleda și pentru transmiterea unui mesaj puternic de susținere pentru Republica Moldova înaintea summitului UE-Republica Moldova programat pentru 22 iunie.

Sprijin pentru Ucraina și securitatea Flancului Estic

Un alt subiect important al reuniunii îl reprezintă continuarea sprijinului european pentru Ucraina. România susține menținerea ajutorului politic, economic, militar și umanitar acordat Kievului și creșterea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

Pe agenda discuțiilor se va afla și situația de securitate de la granițele Uniunii Europene. Nicușor Dan va solicita includerea în concluziile reuniunii a referirilor la incidentele recente provocate de drone rusești, care au afectat mai multe state membre ale UE, inclusiv România.

Totodată, șeful statului va susține consolidarea capacităților europene de apărare, cu accent pe Flancul Estic și pe dezvoltarea proiectului „Eastern Flank Watch”, în complementaritate cu NATO.

Bugetul UE și competitivitatea economică

Liderii europeni vor avea o primă analiză a propunerilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România va susține un buget european „ambițios”, care să asigure finanțări consistente pentru politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună.

Nicușor Dan va pleda, de asemenea, pentru un acces cât mai larg al statelor membre și al companiilor europene la instrumentele de competitivitate care vor fi incluse în viitorul buget al Uniunii.

Pe agenda reuniunii figurează și provocările economice globale, relațiile comerciale cu principalii competitori strategici ai Uniunii și măsurile necesare pentru reducerea dependențelor economice și energetice.

Administrația Prezidențială arată că România consideră necesare măsuri suplimentare pentru limitarea impactului prețurilor ridicate la energie, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu.