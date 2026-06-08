UE a alocat aproape 3 miliarde de euro pentru Ucraina din programul european de sprijin

UE a alocat o tranșă în valoare de 2,8 miliarde de euro pentru Ucraina, ca parte din programul de ajutor european de 50 de miliarde de euro menit să completeze bugetul naţional al țării.

„Viteza şi angajamentul Ucrainei faţă de reformele substanţiale merită această plată”, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos, scrie Agerpres.

Aceasta este a șaptea plată pe care Ucraina o primeşte în cadrul schemei de finanţare europene.

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a spus că Ucraina se poate aştepta în această lună la o tranşă de 5,9 miliarde de euro din noul instrument de creditare european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini armata şi finanţele ţării.

De asemenea, aceasta a spus că miniștrii europeni au discutat despre modul de utilizare a 6,6 miliarde de euro pentru un fond de înarmare separat. Alocarea acestor bani fusese blocată de Ungaria în mandatul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare desfăşurate în aprilie în ţara sa.

Kallas a mai propus folosirea fondurilor UE pentru a compensa parțial statele membre care au trimis arme Ucrainei, pentru noi achiziții comune de armament și pentru susținerea instruirii militarilor ucraineni.

De asemenea, miniștrii de externe ai UE urmează să decidă săptămâna viitoare sancțiuni împotriva a peste 80 de persoane și entități care sprijină Rusia.

Între timp, liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, împreună cu Ucraina, au emis o declarație comună în care stabilesc cinci condiții ce trebuie îndeplinite între Kiev și Moscova pentru a putea ajunge la o soluție a războiului.

Liderii au discutat, de asemenea, cum poate fi „coordonat cât mai eficient sprijinul suplimentar pentru Ucraina, în funcție de nevoile sale prioritare”, înaintea mai multor reuniuni internaționale, inclusiv summitul liderilor G7.

În timp ce implicarea americană în procesul de pace a stagnat pe fondul războiului cu Iranul, Zelenski a încercat să revitalizeze negocierile diplomatice prin apeluri directe către Rusia și prin crearea unui spațiu mai mare pentru implicarea europeană.

Kremlinul a semnalat recent deschidere față de un rol european în diplomație, dar a propus numirea lui Gerhard Schröder ca posibil mediator. Kievul și oficialii europeni au respins ideea în luna mai, invocând legăturile îndelungate ale lui Schröder cu Vladimir Putin și Rusia.