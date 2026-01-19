search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Economia globală rezistă șocurilor de pe pieţele internaţionale. FMI îmbunătățește estimările pentru 2026. Cum a influenţat AI prognoza economică

Publicat:

FMI și-a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei mondiale în 2026, mizând pe adaptarea companiilor la noile realități comerciale și pe impactul pozitiv al inteligenței artificiale, în ciuda incertitudinilor geopolitice persistente.

FMI prognozează o creştere economică în 2026 pentru economia globală. FOTO: Shutterstock
FMI prognozează o creştere economică în 2026 pentru economia globală. FOTO: Shutterstock

Creșterea economică globală continuă să dea dovadă de reziliență în fața tensiunilor geopolitice și comerciale persistente, iar perspectivele pentru 2026 sunt mai bune decât se anticipa anterior.

Potrivit unei actualizări a raportului „World Economic Outlook”, publicată luni, 19 ianuarie, de Fondul Monetar Internațional (FMI), se aşteaptă ca economia să înregistreze un ritm de creștere peste estimările precedente, menținându-se apoi la niveluri similare și în 2027.

Astfel, conform noilor proiecții, Produsul Intern Brut (PIB) global ar urma să avanseze cu 3,3% în 2026, cu 0,2 puncte procentuale peste estimarea din luna octombrie.

Această revizuire vine după un ritm de creștere similar, de 3,3%, consemnat în 2025, și el ușor peste prognoza anterioară a instituției.

Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a explicat faptul că economia mondială a reușit să se adapteze mai rapid decât se anticipa la șocurile comerciale generate de tarifele vamale.

 „Economia globală şi-a revenit mai rapid decât ne aşteptam după perturbările comerciale cauzate de tarife. Acest lucru nu înseamnă că acestea nu au avut niciun efect, ci că au existat alte forţe, care au împins în direcţia opusă”, a declarat oficialul FMI, potrivit Agerpres, care citează agenţiile internaţionale.

Potrivit acestuia, companiile au răspuns tarifelor mai ridicate impuse de Statele Unite prin redirecționarea lanțurilor de aprovizionare, în timp ce unele acorduri comerciale au dus la reducerea taxelor vamale. De asemenea, China și-a reorientat o parte din exporturi către piețe din afara SUA.

Noile estimări ale FMI iau în calcul tarife vamale americane de 18,5%, în scădere față de aproximativ 25% în prognozele publicate în aprilie 2025.

Rolul inteligenţei artificiale

În același timp, Pierre-Olivier Gourinchas a avertizat că o eventuală decizie a Curții Supreme a SUA împotriva tarifelor impuse de administrația Trump, așteptată în perioada următoare, ar putea genera un nou val de incertitudine. O astfel de hotărâre „ar injecta o altă doză de incertitudine privind politica comercială în economia globală”, în special dacă fostul președinte ar decide să reintroducă tarifele în baza altor legi comerciale.

Pe termen mediu, FMI mizează, însă, pe un factor cu potențial major de stimulare a economiei globale: inteligența artificială. Astfel, instituția estimează că o creștere a investițiilor și o adoptare rapidă a tehnologiilor bazate pe AI ar putea genera câștiguri semnificative de productivitate, stimulând inovația și dinamismul economic.

„Prin urmare, creşterea globală ar putea fi impulsionată cu până la 0,3 puncte procentuale în 2026 şi între 0,1 şi 0,8 puncte procentuale pe an pe termen mediu, în funcţie de viteza de adoptare şi de îmbunătăţirile în pregătirea pentru AI la nivel global”, a mai spus Pierre-Olivier Gourinchas.

Ce se întâmplă pe marile pieţe

În ceea ce privește marile economii, FMI estimează că Statele Unite vor înregistra o ușoară accelerare a creșterii economice în 2026, până la 2,4%, cu 0,3 puncte procentuale peste prognoza anterioară, după un avans de 2,1% în 2025.

Pentru China, instituția prognozează o creștere de 4,5% în 2026, sub nivelul de 5% din 2025, dar cu 0,3 puncte procentuale peste estimarea din octombrie. Revizuirea pozitivă reflectă reducerea temporară a tarifelor americane pentru bunurile chinezești și continuarea redirecționării exporturilor către piețe precum Asia de Sud-Est și Europa.

Zona euro ar urma să înregistreze un avans de 1,3% în 2026, ușor peste estimarea anterioară, pe fondul creșterii cheltuielilor publice în Germania și al performanțelor mai bune din Spania și Irlanda, iar pentru 2027 FMI și-a menținut prognoza de 1,4%, precizând că impactul majorărilor cheltuielilor de apărare se va resimți abia în anii următori.

În cazul economiilor emergente și în curs de dezvoltare, FMI anticipează o creștere de 4,2% în 2026, cu 0,2 puncte procentuale peste estimările precedente. Pentru Europa emergentă, regiune în care este inclusă și România, prognoza a fost revizuită ușor în sus, la 2,3%.

Raportul publicat luni nu conţine noi estimări cu privire la evoluţia economiei româneşti.

Vă reamintim că, în luna octombrie a anului trecut, FMI a revizuit în scădere previziunile privind creşterea economiei româneşti în 2025, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza anterior. De asemenea, FMI şi-a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvara anului trecut.

