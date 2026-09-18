 Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern: „Nu vreau să fac comentarii despre discuţiile dintre partide” | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern: „Nu vreau să fac comentarii despre discuţiile dintre partide”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nicușor Dan a vorbit vineri, în cadrul unei conferințe de presă, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier şi negocierile dintre partidele politice pentru obținereo susținerii acestuia.

Nicuşor Dan afirmă că situaţia României nu este atât de gravă pe cât e prezentată.
Nicuşor Dan afirmă că situaţia României nu este atât de gravă pe cât e prezentată. Foto: captură video Administraţia Prezidenţială

România are de luni de zile un Executiv interimar, iar partidele continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Întrebat despre criza prelungită, Nicușor Dan a spus că situația nu trebuie prezentată într-o manieră catastrofică.

„Nu e bine să prezentăm o imagine apocaliptică”, a afirmat el, amintind câteva dintre lucrurile care au continuat să funcționeze în această perioadă. România a finalizat 92% din PNRR, programul SAFE a continuat și statul român a funcționat, a ținut să puncteze Nicușor Dan.

Legat de decizia sa de a-l nominaliza pe europarlamentarul Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier și despre discuțiile dintre partide, președintele a spus că speră ca situația să fie rezolvată prin formarea unui Guvern și că, în următoarele 10 zile, până când acesta nu-şi va prezenta programul de guvernare în faţa Parlamentului, preferă să nu comenteze prea mult.

„Eu sper ca această nominalizare să ajungă la bun sfârşit şi nu vreau să fac comentarii despre discuţiile dintre partide”, a spus Nicuşor Dan, reamintim însă că „politica este despre cum să ajungi la o soluţie de compromis când poziţiile sunt opuse.”

A fost întrebat și cine este politicianul care i-a spus „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”, însă Nicușor Dan nu a vrut să dea nume şi a răspuns doar că a fost vorba despre „un lider politic”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică
gandul.ro
image
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
mediafax.ro
image
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima zi: „A semnat cu mine încă un an”
fanatik.ro
image
De ce l-a ales Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan și nu pe Sorin Grindeanu. Explicația președintelu
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
digisport.ro
image
5 gustări delicioase care au puține calorii. Le poți mânca fără să-ți dai dieta peste cap
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Val de aer polar peste România. Temperaturile scad cu până la 10 grade și vin primele ninsori
observatornews.ro
image
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026
playtech.ro
image
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Ce trebuie să știți despre Mânăstirea Dragomirna, locul unde Nicușor Dan s-a dus după desemnarea noului premier
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
click.ro
image
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”
click.ro
image
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca