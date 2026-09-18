Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern: „Nu vreau să fac comentarii despre discuţiile dintre partide”

Nicușor Dan a vorbit vineri, în cadrul unei conferințe de presă, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier şi negocierile dintre partidele politice pentru obținereo susținerii acestuia.

Nicuşor Dan afirmă că situaţia României nu este atât de gravă pe cât e prezentată. Foto: captură video Administraţia Prezidenţială

România are de luni de zile un Executiv interimar, iar partidele continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Întrebat despre criza prelungită, Nicușor Dan a spus că situația nu trebuie prezentată într-o manieră catastrofică.

„Nu e bine să prezentăm o imagine apocaliptică”, a afirmat el, amintind câteva dintre lucrurile care au continuat să funcționeze în această perioadă. România a finalizat 92% din PNRR, programul SAFE a continuat și statul român a funcționat, a ținut să puncteze Nicușor Dan.

Legat de decizia sa de a-l nominaliza pe europarlamentarul Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier și despre discuțiile dintre partide, președintele a spus că speră ca situația să fie rezolvată prin formarea unui Guvern și că, în următoarele 10 zile, până când acesta nu-şi va prezenta programul de guvernare în faţa Parlamentului, preferă să nu comenteze prea mult.

„Eu sper ca această nominalizare să ajungă la bun sfârşit şi nu vreau să fac comentarii despre discuţiile dintre partide”, a spus Nicuşor Dan, reamintim însă că „politica este despre cum să ajungi la o soluţie de compromis când poziţiile sunt opuse.”

A fost întrebat și cine este politicianul care i-a spus „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”, însă Nicușor Dan nu a vrut să dea nume şi a răspuns doar că a fost vorba despre „un lider politic”.