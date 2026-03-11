Emmanuel Macron îl contrazice pe Trump. Capacitățile militare ale Iranului nu au fost „reduse la zero” după atacurile SUA și Israelului

Capacitățile militare ale Iranului nu au fost complet distruse de atacurile lansate de Statele Unite și Israel, avertizează președintele Franței, Emmanuel Macron. Declarația vine în contextul în care liderul francez i-a cerut președintelui american Donald Trump să clarifice obiectivele și ritmul operațiunilor militare din regiune.

„Capacităţile balistice militare ale Iranului au suferit deja daune considerabile, dar Teheranul continuă să atace mai multe ţări din regiune şi, prin urmare, capacităţile sale nu au fost reduse la zero”, a afirmat Macron după o reuniune a liderilor G7, potrivit AFP și Agerpres.

Declarațiile sale contrazic poziția exprimată de Donald Trump, care a afirmat într-un interviu pentru Axios că „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul s-ar putea încheia în curând.

Chiar dacă Trump sugerează public că operațiunea militară și-a atins în mare măsură obiectivele, oficiali americani și israelieni afirmă că nu există deocamdată o directivă internă privind momentul în care luptele ar putea înceta. „Mici detalii... Oricând voi dori să se termine, se va termina”, a spus liderul american într-o convorbire telefonică de cinci minute cu Axios.

Discuții despre minele navale din Strâmtoarea Ormuz

Emmanuel Macron a declarat, de asemenea, că nu a primit confirmări din partea serviciilor de informații franceze sau a celor partenere privind utilizarea de către Iran a unor mine navale în Strâmtoarea Ormuz. Liderul francez a avertizat că o astfel de decizie ar reprezenta „o alegere gravă” pentru Teheran.

Anterior, Donald Trump a avertizat că Iranul se va confrunta cu „consecințe militare fără precedent” dacă va amplasa mine în această rută maritimă strategică. La scurt timp după declarație, armata americană a anunțat că a distrus 16 nave iraniene suspectate că instalau mine în apropierea strâmtorii.

„Forțele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz”, a transmis armata SUA pe platforma X, confirmând operațiunile desfășurate în regiune.