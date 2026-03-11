Cum plănuiește UE să contracareze impactul creșterii prețurilor la energie

Comisia Europeană elaborează mai multe scenarii pentru a sprijini industriile afectate de scumpirea energiei, chiar înainte ca prețurile petrolului și gazelor să explodeze din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Scopul este de a proteja companiile care se plâng că prețurile mari la energie le fac greu să concureze cu rivalii din China și Statele Unite.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat miercuri, în Parlamentul European, că „este crucial să reducem impactul costurilor atunci când gazul stabilește prețul energiei electrice”.

„Pregătim diferite opțiuni: o mai bună utilizare a contractelor de achiziție a energiei electrice și a contractelor pentru diferență; măsuri de ajutor de stat; și explorăm subvenționarea sau plafonarea prețului gazelor naturale”, a explicat von der Leyen, potrivit Reuters.

Piața de electricitate a UE funcționează astfel încât ultima centrală necesară pentru a acoperi cererea totală stabilește prețul final. În multe cazuri, această centrală folosește gaz, ceea ce înseamnă că o creștere bruscă a prețului gazelor poate duce la scumpiri semnificative ale energiei electrice, chiar dacă mare parte din electricitate provine din surse regenerabile sau centrale nucleare mai ieftine.

Opinii împărțite în UE

Plafonarea prețurilor la gaze riscă să divizeze statele membre. Blocul comunitar a introdus un astfel de mecanism în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina și a redus livrările de gaze către Europa, ceea ce a dus la prețuri record și a forțat unele industrii să oprească producția. Plafonul urma să fie aplicat dacă prețul gazelor ar fi atins 180 de euro/MWh, dar nu a fost niciodată necesar, iar mecanismul a expirat anul trecut.

Unele guverne, printre care Germania și Țările de Jos, au criticat ideea, avertizând că ar putea afecta capacitatea Europei de a-și asigura combustibilul în caz de criză, mai ales dacă cumpărătorii din Asia licitează mai mult pentru GNL (gaz natural lichefiat). De altfel, unele transporturi de GNL către Europa au fost redirecționate către Asia după izbucnirea războiului din Iran, ca urmare a deciziei Qatarului, principal furnizor pentru India, de a opri producția de GNL.

Von der Leyen a avertizat că revenirea la energia rusească ar fi „o gafă strategică” și ar face Europa mai vulnerabilă. Premierul ungar, Viktor Orban, solicitase recent ridicarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei în domeniul energiei, care interzic majoritatea importurilor de petrol rusesc.

În România, prețul gazelor pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 lei/kWh, iar mecanismul adoptat de Guvern joia trecută permite menținerea acestui nivel pentru încă un an.