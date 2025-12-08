Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Emmanuel Macron, în timpul unei vizite în Franța

Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța, unde va avea o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, dar și cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze.

Șeful statului român se va întâlni de asemenea, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Capitala Franței.

Programul vizitei pe ora României:

Luni, ora 09:30 Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef)

12:30 Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo

13:30 Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris

14:00 Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron la Palatul Élysée

17:50 Vizită la fabrica Thales

Marți, ora 13:15 Primirea Președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler

21:00 Întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză