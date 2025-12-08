Nicușor Dan avertizează că România este vulnerabilă la campaniile de dezinformare și promite capabilități de combatere în următoarele șase luni

România se confruntă în continuare cu o vulnerabilitate majoră în fața campaniilor de manipulare și dezinformare, afirmă președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat unei publicații internaționale.

Acesta subliniază că statul nu are, în prezent, instrumentele necesare pentru a răspunde rapid și eficient la propaganda online, însă promite îmbunătățiri semnificative în următoarele șase luni.

Declarațiile vin pe fondul intensificării mesajelor false distribuite pe rețelele sociale, inclusiv a celor care vizează prezența trupelor franceze dislocate în România. Președintele recunoaște că instituțiile nu sunt pregătite să acționeze în fața unor astfel de campanii coordonate.

Nicușor Dan a exemplificat lipsa capacității statului printr-un episod recent în care o informație falsă, ce sugera că ar fi semnat un ordin de încorporare a 200.000 de persoane, s-a răspândit rapid online.

„Nu avem o politică reală de apărare împotriva acestor campanii de dezinformare și manipulare. De exemplu, recent a circulat o informație falsă care afirma că aș fi semnat ordinul de a încorpora 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe mai multe site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500.000 de persoane, și să răspundă corespunzător”, a declarat acesta pentru Le Monde.

În ceea ce privește campaniile care vizează trupele franceze, președintele afirmă că statul nu dispune de instrumente eficiente pentru a contracara manipulările.

Planuri ambițioase pentru sisteme automate de detectare a fake news-ului

Nicușor Dan susține însă că lucrurile urmează să se schimbe. În următoarele șase luni, România ar urma să devină capabilă să identifice și să reacționeze automat la narative false, prin sisteme tehnologice dedicate combaterii dezinformării.

„Cred că vom reuși să facem acest lucru în următoarele șase luni”, a precizat Nicușor Dan.

Deși admite lipsa echipamentelor și procedurilor, președintele atrage atenția asupra unei dificultăți mai profunde: nivelul redus de încredere al cetățenilor în instituții, factor care încurajează răspândirea dezinformării.

„Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituții în România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi face mai receptivi la acest tip de dezinformare”, a explicat Nicușor Dan.