Preşedintele Nicuşor Dan merge luni și marți în vizită în Franţa. Va fi primit de Emmanuel Macron

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

În seara primei zile în Franţa, şeful statului va dialoga cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială.

Marţi, Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris şi apoi va fi primit de preşedintele Macron la Palatul Elysee.

În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales.