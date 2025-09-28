Grindeanu: Alegerile din Moldova sunt cruciale pentru parcursul european al țării și pentru protejarea suveranităţii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu prilejul alegerilor parlamentare de duminică, subliniind că votul lor este esențial pentru protejarea suveranității și menținerea parcursului european al țării.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene. PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și aduce bunăstare cetățenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a avertizat cu privire la forțele care încearcă să „țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european”. Potrivit acestuia, obiectivul acestor forțe este polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea unui nivel scăzut de trai pentru cetățeni.

„De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte. România este alături de voi!”, a concluzionat Grindeanu.