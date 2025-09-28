Europarlamentarul Eugen Tomac spune că a votat pentru ca Republica Moldova să vină în UE alături de România

Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti.

"În luna mai a acestui an am votat de două ori pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi am votat pentru ca cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova, să vină în Uniunea Europeană alături de România", a precizat eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că votul de duminică are "o miză fără precedent".

"Este un vot cu o miză fără precedent. În 1940, românii de peste Prut au fost transformaţi peste noapte în cetăţeni ai URSS fără voia lor. Astăzi, prin vot democratic, în condiţii extrem de dificile, cetăţenii R. Moldova sunt invitaţi să aleagă dacă vor să fie parte a lumii libere alături de restul naţiunii române sau vor alege să transforme acest ţinut din nou într-o gubernie a imperiului rus. Ieşiţi la vot şi susţineţi valorile care ne definesc: libertatea, democraţia şi demnitatea naţională", a transmis Eugen Tomac.

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine.

În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni.

Alegerile se desfăşoară în contextul unor atacuri hibride care au fost evidenţiate atât de oficialii de la Chişinău, cât şi de România şi de ceilalţi parteneri europeni ai Republicii Moldova.