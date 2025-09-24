search
PSD se pregătește de alegeri interne. Funcțiile puse la bătaie în partid, pe lângă poziția de președinte al formațiunii

0
0
Publicat:

Alegerile interne în PSD ar putea fi organizate în octombrie, după luni de amânări. Congresul pune la bătaie mai multe funcții, nu doar pe cea de președinte de partid.

Fostul lider, Marcel Ciolacu, într-un Congres al PSD FOTO Inqum Photos / Octav Ganea / Arhivă
Fostul lider, Marcel Ciolacu, într-un Congres al PSD FOTO Inqum Photos / Octav Ganea / Arhivă

Potrivit informațiilor „Adevărul”, congresul pentru conducerea PSD ar putea fi organizat în octombrie, după luni de amânări sub conducerea șefului interimar Sorin Grindeanu. Data exactă pentru organizarea alegerilor nu a fost încă stabilită, insa deja s-au format douǎ tabere: una care îl susține pe Sorin Grineanu și cealaltă formatǎ din susținătorii lui Titus Corlățean. 

Ambele tabere vin la pachet cu echipe diferite și proiecte diferite.

Posturile scoase la bătaie în Congresul PSD

Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, propune creșterea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la 2 la 4, potrivit unor surse citate de G4Media. În prezent, singurul prim-vicepreședinte este Daniel Băluță. Între cei doriți de social-democrati sunt Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Partidul are 8 vicepreședinți împărțiți pe regiuni și alți 8 vicepreședinți împărțiți pe domenii. Florin Nicolae Jianu este vicepreședinte responsabil cu Antreprenoriatul, IMM-urile şi Mediul de Afaceri, Lia Olguța Vasilescu este vicepreședinte responsabil cu Munca și Protecția Socială, Gheorghe Șoldan pe Dezvoltare Regională și Locală, Gabriel Valer Zetea pe Administrație și Infrastructură, Vasile Dîncu pe Afaceri Europene, Mihnea Costoiu pe Educaţie şi Cercetare, Victoria Stoiciu este reponsabilă de relaţia cu ONG-uri şi Dialog Civic, iar Elisabeta Lipă este vicepreședinte pe Sport.

Împărțirea pe regiuni îl poziționează în poziția de vicepreședinte pe București-Ilfov pe Marian Neacșu, actual vicepremier, și pe Dumitrița Gliga pe zona de centru. Corneliu Ștefan este vicepreședinte pentru Sud. Ionuț Florin Pucheanu este vicepreședinte pe Sud-Est, Claudiu Manda pe Sud-Vest, Laurențiu Nistor pe zona de Vest, Emil Radu Moldovan pe Nord-Vest, iar Adrian Dragoș Benea pe Nord-Est.

În Biroul Politic Național al PSD mai sunt secretarul general a partidului, funcție deținută în prezent de Paul Stănescu, și președintele Consiliului Național, Mihai Tudose. În Biroul Politic Național este și Victor Negrescu, membru de drept și coordonator național al PES activists România.

Biroul Permanent Naţional este structura de conducere şi decizie a partidului care se întruneşte la convocarea președintelui formațiunii.

Echipa lui Titus Corlățean acuză „modalități de presiune și intimidare”

Primul care a anunțat ca îl susține pe Titus Corlatean este primarul din Buzău, Constantin Toma. „Cred în forţa şi dorinţa sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroşi, fideli principiilor social-democrate şi cu viziuni de succes pentru România", este pozitionarea lui Robert Cazanciuc, un alt susținător al lui Corlatean.

Senatorul Titus Corlățen susține că echipa sa este mult mai numeroasă, insa nu își pot asum public din cauza presiunilor: „Nu este încă un moment de asumare publică”, a explicat acesta în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, pentru că „viaţa politică într-un partid cum este PSD e complicată. Asta cu execuţia aplicată unora dintre colegii de la Cameră o ştim, dar există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituţii. (...) Se întâmplă şi este o realitate”.

„Execuția” despre care vorbește senatorul este schimbarea unor membri din conducerea Camerei Deputaților, a cărei șefie a fost preluată de Sorin Grindeanu după retragerea in Executiv. Natalia Intotero, fost ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu, i-a luat locul lui Daniel Suciu în funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, iar Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii, l-a înlocuit pe Mitică Mărgărit în funcția de chestor al Camerei Deputaților.

