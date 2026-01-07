O remarcă făcută de Donald Trump despre felul în care este fotografiat a stârnit un nou val de ironii pe rețelele sociale. După ce președintele s-a plâns că unii fotografi îl fac să pară „puțin gras”, Partidul Democrat a reacționat rapid cu o postare care a devenit virală și a strâns sute de mii de vizualizări.

Un mesaj publicat pe X de un cont apropiat democraților a adunat peste 225.000 de vizualizări, după ce l-a ironizat pe Donald Trump pentru comentariile sale legate de fotografii. Președintele republican a făcut aceste declarații marți, într-un discurs susținut la Kennedy Center, în fața unor aleși republicani din Camera Reprezentanților.

„Ei fac fotografiile”, a acuzat locatarul Casei Albe, înainte de a-l viza direct pe Doug Mills, fotoreporter al The New York Times și laureat al Premiului Pulitzer, din cauza unei imagini realizate imediat după tentativa de asasinare a președintelui, în iulie 2024.

Sursa video: X/ @factpostnews

„Fă-mă să par slab ca să mă schimb, Doug”, a spus Trump pe un ton teatral. „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place”.

Declarațiile au fost făcute într-o notă jucăușă și au stârnit râsete în sală, însă Trump este cunoscut pentru ieșirile sale directe și impulsive la adresa fotografilor. În octombrie, el a criticat dur coperta revistei Time dedicată „triumfului” său, pe care a catalogat-o drept „cea mai rea fotografie din toate timpurile”.

Răspunsul democraților: „Nu e vina fotografilor”

Cererea lui Trump adresată lui Doug Mills a primit rapid o replică din partea contului oficial al Partidului Democrat pe X, care are peste 2,4 milioane de urmăritori. Marți, democrații au publicat patru imagini deloc măgulitoare ale președintelui sau care îi scot în evidență greutatea, însoțite de mesajul: „Nu e vina fotografilor”.

Postarea s-a răspândit rapid și face parte dintr-o strategie de comunicare tot mai agresivă a democraților, observată în ultimele luni. Unii aleși încearcă să intre în jocul trumpiștilor, mizând pe confruntări directe și mesaje virale, mai ales pe X. Contul @Democrats alternează postările clasice despre victorii electorale sau fragmente de discurs cu atacuri mult mai dure.

Tot marți, pe lângă mesajul care îl ironiza pe Donald Trump, același cont a reacționat direct la o declarație a președintelui, care se arăta surprins de faptul că i se prognozează o înfrângere la alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie. „Americanii s-au săturat de prostiile tale”, i-au transmis democrații, acuzându-l pe locatarul Casei Albe de „protejarea pedofililor” și de „cheltuirea banilor contribuabililor pentru bombardarea unor țări străine”.

Gavin Newsom, în prima linie a atacurilor personale

În tabăra democrată, cel mai activ în astfel de atacuri rămâne guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a devenit o adevărată „oaie neagră” pentru Donald Trump tocmai din cauza postărilor sale ironice de pe X. Californianul a ironizat greutatea președintelui într-un mesaj publicat în septembrie.

După ce șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a criticat atunci militari și generali „obezi”, Gavin Newsom i-a replicat: „Îmi imaginez că și comandantul suprem trebuie să se care!”. Mesajul, care îi viza atât pe președinte, cât și pe șeful armatei, a fost însoțit și el de o fotografie deloc avantajoasă pentru Donald Trump.

Astfel, o plângere aparent minoră legată de fotografii s-a transformat într-un nou episod al războiului politic purtat pe rețelele sociale, unde ironiile și atacurile personale par să cântărească tot mai mult în lupta pentru imagine.