 „România se apropie de regimurile dictatoriale”. George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să scoată AUR în afara legii | adevarul.ro
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„România se apropie de regimurile dictatoriale”. George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să scoată AUR în afara legii

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George Simion acuză că România se îndreaptă spre un regim dictatorial și susține că președintele Nicușor Dan ar fi implicat într-un presupus plan de scoatere a AUR în afara legii și de înlocuire a conducerii partidului. Într-un mesaj video publicat miercuri, liderul AUR a invocat conferința de presă de la Cotroceni, acuzându-l pe șeful statului că și-a depășit rolul constituțional de mediator și că a atacat opoziția. Simion a lansat totodată un apel la participarea la protestul anunțat pentru sâmbătă.

Nicușor Dan și George Simion
Nicușor Dan și George Simion, pe poziții diferite Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale. Acest fapt a devenit foarte clar după conferința de presă a lui Nicuşor Dan. Deşi atributul său constituțional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi”, a transmis George Simion într-o postare video pe Facebook.

Liderul AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ”a fost implicat total alături de PSD”.

„Suntem țintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afara legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu şi acapararea celorlalte forțe din societate care nu sunt obediente. De aceea am spus că ne îndreptăm spre un regim de-a dreptul dictatorial, văzând discursul lui Nicuşor”, a precizat el.

Simion a mai spus spune căRomânia anului 2026 este o țară unde protestele opoziţiei sunt interzise fără motivație şi o țară unde alegerile sunt anulate când nu câștigă cine trebuie, o ţară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidate şi unde justiția răspunde la comenzile sistemului”.

„Opozanții politici sunt ținuți în închisoare şi se urmărește interzicerea alegerilor libere. Aţi văzut comportamentul neautentic şi ce-a mai zis Nicușor despre cum vor fi sancționați competitorii electorali prin excludere. Interzicerea partidelor politice nealiniate sau, așa cum a văzut toată lumea, ingerințe grave în organizarea internă a acestor partide. Este exact definiția unui regim totalitar dictatorial”, a precizat George Simion.

Preşedintele AUR mai transmite că este datoria sa, ca lider al opoziţiei, să fie în stradă alături de români.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuși un apel la toate instituțiile statului român să ofere ajutor în desfășurarea protestului în bune condiții, fără intimidări şi fără provocatori veniți din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioșii creștini ortodocși. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mici luce, tot prin violență. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroși. Nu vă temeți, niciodată dictatorii nu au sfârșit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă”, a completat Simion.

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