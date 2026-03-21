Pentagonul adoptă oficial sistemul de inteligență artificială Palantir în armata SUA

Sistemul de inteligență artificială „Maven” al companiei Palantir va deveni program oficial al Pentagonului, o decizie care garantează utilizarea pe termen lung a tehnologiei pentru identificarea și lovirea țintelor de către forțele armate americane, potrivit unei scrisori interne analizate de Reuters.

Într-o scrisoare datată 9 martie, adresată liderilor de rang înalt ai Pentagonului și comandanților militari, secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, a explicat că integrarea sistemului Maven le va oferi luptătorilor „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”. Decizia urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului fiscal, în septembrie.

Maven este o platformă software de comandă și control care analizează datele de pe câmpul de luptă și identifică țintele. Deja, sistemul a efectuat mii de lovituri țintite împotriva Iranului în ultimele săptămâni și reprezintă principalul sistem bazat pe inteligență artificială al armatei americane, relatează Reuters.

O investiție strategică și pe termen lung

Desemnarea Maven ca program oficial va facilita adoptarea sa în toate ramurile armatei și va asigura finanțare stabilă, a adăugat Feinberg. Scrisoarea prevede mutarea supravegherii Maven de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șef al Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului în termen de 30 de zile, iar viitoarele contracte cu Palantir vor fi gestionate direct de Armata SUA.

„Este imperativ să investim acum și cu concentrare pentru a aprofunda integrarea inteligenței artificiale (IA) în cadrul Forțelor Comune și pentru a stabili luarea deciziilor bazată pe IA ca piatră de temelie a strategiei noastre”, a scris Feinberg.

Palantir, beneficiarul principal al contractelor Pentagonului

Decizia reprezintă o victorie importantă pentru Palantir, care a obținut numeroase contracte guvernamentale, inclusiv un acord de până la 10 miliarde de dolari cu Armata SUA. În ultimul an, aceste contracte au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 de miliarde de dolari.

Maven poate analiza rapid cantități uriașe de date provenite de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații, folosind IA pentru a identifica automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri sau depozite de arme.

Controverse și provocări etice

Utilizarea IA în selectarea și lovirea țintelor ridică preocupări etice și legale, avertizează experți ai Națiunilor Unite, deoarece sistemele pot prelua prejudecăți involuntare din datele cu care sunt antrenate. Palantir susține că software-ul său nu ia decizii letale, iar oamenii rămân responsabili pentru aprobarea țintelor.

Proiectul Maven a început în 2017 ca un program de etichetare a imaginilor capturate de drone, iar în 2024 Palantir a primit un contract de până la 480 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului. În mai 2025, plafonul contractual a fost majorat la 1,3 miliarde de dolari.

O provocare pentru adoptarea pe scară largă a Maven este integrarea instrumentului de IA Claude, dezvoltat de Anthropic, companie recent evaluată ca potențial risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon.