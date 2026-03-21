Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Pentagonul adoptă oficial sistemul de inteligență artificială Palantir în armata SUA

Sistemul de inteligență artificială „Maven” al companiei Palantir va deveni program oficial al Pentagonului, o decizie care garantează utilizarea pe termen lung a tehnologiei pentru identificarea și lovirea țintelor de către forțele armate americane, potrivit unei scrisori interne analizate de Reuters.

Pentagonul va adopta sistemul de inteligență artificială al Palantir FOTO: Shutterstock

Într-o scrisoare datată 9 martie, adresată liderilor de rang înalt ai Pentagonului și comandanților militari, secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, a explicat că integrarea sistemului Maven le va oferi luptătorilor „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”. Decizia urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului fiscal, în septembrie.

Maven este o platformă software de comandă și control care analizează datele de pe câmpul de luptă și identifică țintele. Deja, sistemul a efectuat mii de lovituri țintite împotriva Iranului în ultimele săptămâni și reprezintă principalul sistem bazat pe inteligență artificială al armatei americane, relatează Reuters.

O investiție strategică și pe termen lung

Desemnarea Maven ca program oficial va facilita adoptarea sa în toate ramurile armatei și va asigura finanțare stabilă, a adăugat Feinberg. Scrisoarea prevede mutarea supravegherii Maven de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șef al Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului în termen de 30 de zile, iar viitoarele contracte cu Palantir vor fi gestionate direct de Armata SUA.

„Este imperativ să investim acum și cu concentrare pentru a aprofunda integrarea inteligenței artificiale (IA) în cadrul Forțelor Comune și pentru a stabili luarea deciziilor bazată pe IA ca piatră de temelie a strategiei noastre”, a scris Feinberg.

Palantir, beneficiarul principal al contractelor Pentagonului

Decizia reprezintă o victorie importantă pentru Palantir, care a obținut numeroase contracte guvernamentale, inclusiv un acord de până la 10 miliarde de dolari cu Armata SUA. În ultimul an, aceste contracte au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 de miliarde de dolari.

Maven poate analiza rapid cantități uriașe de date provenite de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații, folosind IA pentru a identifica automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri sau depozite de arme.

Controverse și provocări etice

Utilizarea IA în selectarea și lovirea țintelor ridică preocupări etice și legale, avertizează experți ai Națiunilor Unite, deoarece sistemele pot prelua prejudecăți involuntare din datele cu care sunt antrenate. Palantir susține că software-ul său nu ia decizii letale, iar oamenii rămân responsabili pentru aprobarea țintelor.

Proiectul Maven a început în 2017 ca un program de etichetare a imaginilor capturate de drone, iar în 2024 Palantir a primit un contract de până la 480 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului. În mai 2025, plafonul contractual a fost majorat la 1,3 miliarde de dolari.

O provocare pentru adoptarea pe scară largă a Maven este integrarea instrumentului de IA Claude, dezvoltat de Anthropic, companie recent evaluată ca potențial risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon.

Top articole

Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Alimentul preferat al tuturor românilor, redus cu 40% în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 10.29 lei
gandul.ro
image
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
mediafax.ro
image
România, mega favorită cu Slovenia în barajul pentru Mondialul din 2002: “Am deschis şampania de la tragerea la sorţi!” Scandalul de arbitraj a ajuns până în Parlamentul României
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță o schimbare majoră a vremii de săptămâna viitoare. Cât de cald va fi de Paște
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Omorât cu sânge rece, la doar 21 de ani, după o scenă neverosimilă! Tatăl victimei: ”Prietenii l-au chemat și s-a dus”
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
observatornews.ro
image
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
cancan.ro
image
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Poate angajatorul să te oblige să mergi în delegație? Ce spune legea
playtech.ro
image
Povestea fabuloasă a lui Adrian Ropotan. Care a fost, de fapt, primul salariu la Dinamo. “Mi-au dat o cameră de cămin grandioasă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă de pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade
click.ro
image
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
click.ro
image
Cum arată o femeie de 70 de ani după un facelift spectaculos. Transformarea care a uluit internetul
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
Cum a reușit un bărbat să viziteze două țări cu doar 580 de lei. Ce trucuri de călătorie a folosit pentru aventura vieții lui
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?