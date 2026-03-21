O fabrică din Cehia ce produce drone pentru Ucraina, incendiată. Autoritățile suspectează un act de terorism

Autoritățile cehe au lansat o anchetă în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o unitate de producție de drone din orașul Pardubice, în estul țării, anchetatorii tratând incidentul drept un posibil act de terorism, relatează Ukrainska Pravda și Kyiv Independent.

Incendiul a avut loc la un complex industrial din Pardubice, la 120 km de Praga, aparținând companiei cehe de apărare LPP Holding, care produce drone utilizate pe câmpul de luptă din Ucraina. Serviciile de urgență au intervenit în primele ore ale dimineții de vineri, după ce a fost semnalat un incendiu la o hală de depozitare, flăcările extinzându-se ulterior la o a doua clădire. Nu au fost raportate victime.

Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că incendiul este „investigat ca un act terorist”, în timp ce ministrul de interne Lubomír Metnar a afirmat că există o „probabilă legătură cu un atac terorist”.

Autoritățile analizează, de asemenea, revendicările făcute de un grup puțin cunoscut care se autointitulează „Earthquake Faction”, care ar fi susținut că atacul reprezintă un protest împotriva producției de arme israeliene. Ancheta tratează ca plauzibilă ipoteza unui act de incendiere intenționată.

Clădirea vizată găzduiește facilități de producție ale LPP Holding, companie care a anterior a anunțat planuri de a colabora cu firma israeliană de apărare Elbit Systems în dezvoltarea și fabricarea dronelor. LPP Holding a negat că ar produce drone pentru Israel. „Nicio dronă israeliană nu a fost vreodată fabricată în unitatea noastră”, a transmis compania, adăugând că planurile anunțate anterior privind un parteneriat cu Elbit Systems „nu au fost niciodată implementate”.

Dronele companiei, inclusiv modele precum UAV-ul Divoká svině, au fost în schimb livrate Ucrainei prin inițiative precum campania de strângere de fonduri „Dárek pro Putina” („Cadou pentru Putin”). Organizatorii au declarat că, potrivit primelor informații, incendiul nu a afectat livrările către Ucraina.

LPP Holding este cunoscută pentru producerea de sisteme aeriene fără pilot avansate, alimentate de inteligență artificială. Seria MTS de drone de atac a fost testată în luptă în Ucraina, cea mai puternică variantă, MTS40, având o rază de acțiune de până la 600 de kilometri și capacitatea de a transporta un focos de 12 kilograme. Compania susține că dronele sale, dotate cu AI, pot opera autonom în zone afectate de război electronic intens, reducând dependența de operatori umani.

Experții în securitate semnalează că incidentul suscită îngrijorări mai ample privind amenințările hibride în Europa. Fostul șef al serviciului de informații militare ceh, Andor Šándor, a descris cazul ca fiind neobișnuit, motivând natura obscură a grupului care a revendicat responsabilitatea și sugerând că nu pot fi excluse explicații alternative.

„Desigur, acest lucru nu poate fi exclus complet”, a spus Šándor, referindu-se la posibilitatea unei implicări externe sau a unei operațiuni sub steag fals. „În declarația lor, presupuşii autori fac referire la Gaza, ceea ce mi se pare oarecum ciudat, deoarece conflictul din Gaza a început acum trei ani, în octombrie, și nu se mai află într-o fază activă.”

Incendiul din Pardubice are loc pe fondul unei serii de incidente în Europa, implicând atacuri suspectate a fi motivate politic sau ideologic. În iunie 2025, activiști care protestau împotriva armelor israeliene au deteriorat echipamente militare într-un depozit din Belgia, deși acestea erau destinate, potrivit relatărilor, Ucrainei. Mai recent, autoritățile din Olanda au investigat o posibilă implicare iraniană într-un atac incendiar asupra unei sinagogi din Rotterdam, în timp ce o explozie la o sinagogă din Belgia și un alt incident în apropierea unei școli evreiești din Amsterdam sunt, de asemenea, în curs de investigare.

Ucraina și-a extins semnificativ capacitățile în domeniul dronelor de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022, investind masiv în tehnologii de ultimă generație. În septembrie 2025, startup-ul ucrainean de drone cu inteligență artificială Swarmer a atras finanțări de 15 milioane de dolari - cea mai importantă investiție într-o companie de apărare ucraineană de la începutul războiului.