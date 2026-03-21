Forțele Navale Române au reluat sâmbătă, 21 martie, acțiunile de sprijin pentru căutarea persoanelor dispărute în urma incidentului naval de miercuri, 18 martie, când remorcherul „Astana” s-a scufundat în zona portului Midia.

Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari, a plecat în această dimineață către raionul maritim unde se află nava scufundată. În paralel, personalul specializat al Centrului 39 Scafandri, împreună cu o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius”, s-a deplasat în portul Midia pentru a susține operațiunile.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, „în seara zilei de 18 martie, în jurul orei 18.20, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa și șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri MARTE – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia și la 26 de metri adâncime”.

Echipele de scafandri militari au reușit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident. „Acesta a fost transportat în portul militar Constanța și a fost predat autorităților competente pentru soluționarea cazului”, se mai arată în comunicat.

Forțele Navale Române continuă acțiunile de căutare și recuperare în colaborare cu celelalte structuri implicate, pentru gestionarea eficientă a situației.