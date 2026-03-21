Aproape 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR, pe primul loc în preferințe, urmat de PSD - SONDAJ

Un sondaj realizat de Avangarde în luna martie 2026 indică un nivel ridicat de pesimism în rândul populației. Majoritatea românilor sunt nemulțumiți de direcția țării, de activitatea Guvernului și de cea a premierului.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, direcția în care se îndreaptă România este una bună sau una greșită?”, românii au răspuns clar: 79% consideră că direcția este greșită, în timp ce doar 18% cred că este una bună. 3% au spus că nu pot aprecia sau nu au răspuns.

Nemulțumire accentuată față de Guvern

În ceea ce privește activitatea Guvernului condus de Ilir Bolojan, răspunsurile indică o nemulțumire majoritară. Doar 1% dintre respondenți s-au declarat „foarte mulțumiți”, iar 17% „mai degrabă mulțumiți”.

De cealaltă parte, 37% spun că sunt „mai degrabă nemulțumiți”, iar 43% „total nemulțumiți”. Alți 2% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

Așteptări neîmplinite: aproape jumătate dintre români sunt dezamăgiți

Întrebați dacă, raportat la așteptările de la începutul anului 2025, sunt mulțumiți sau dezamăgiți de actuala guvernare, 48% dintre respondenți au declarat că sunt „mai degrabă dezamăgiți”.

Doar 14% au spus că sunt „mai degrabă mulțumiți”, în timp ce 36% afirmă că nu aveau așteptări. Un procent de 2% nu a oferit un răspuns.

Intenție de vot: AUR și PSD, pe primele locuri

În scenariul unor alegeri parlamentare organizate duminica viitoare, clasamentul intenției de vot este dominat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu 35%, urmată de Partidul Social Democrat (PSD), cu 22%.

Pe următoarele poziții se află PNL, cu 14%, și USR, cu 11%. UDMR ar obține 5%, SOS România 3%, iar SENS și POT câte 2%.

Alte formațiuni precum Forța Dreptei (FD), PMP și DREPT ar înregistra câte 1%, iar 3% dintre respondenți ar vota cu alte partide.

Premierul Ilie Bolojan, evaluat negativ

Activitatea premierului Ilie Bolojan este, de asemenea, privită critic. Doar 1% dintre respondenți spun că sunt „foarte mulțumiți”, iar 20% „mai degrabă mulțumiți”.

În schimb, 24% sunt „mai degrabă nemulțumiți”, iar 49% declară că sunt „deloc mulțumiți”. Un procent de 5% nu a răspuns sau nu știe.

Opinii împărțite privind strategia PSD în cazul bugetului

Sondajul a analizat și opiniile românilor cu privire la poziția PSD în cazul în care proiectul de buget nu ar include pachetul de solidaritate.

Astfel, 20% consideră că PSD nu ar trebui să voteze bugetul. Alți 29% cred că partidul ar trebui să voteze bugetul și apoi să părăsească guvernarea.

În același timp, 20% sunt de părere că PSD ar trebui să voteze bugetul în orice circumstanțe și să rămână la guvernare, iar 31% nu știu sau nu au răspuns.

Cercetarea a fost realizată telefonic, în perioada 10–17 martie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.