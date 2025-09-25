Nicușor Dan: „Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

Nicuşor Dan a afirmat joi seara, la Digi 24, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa politică, în zona economică și în decizii. Șeful statului consideră că un director civil ar trebui să reprezinte garanţia că vor dispărea anumite „excese”.

„Am avut o influenţă, mai puţin a SIE, dar am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică. Şi atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînţeles că noi trebuie să facem două lucruri. Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferenţele cu diferite fenomene sociale cu care nu trebuia să interfere, să dispară. Şi un director civil ar trebui să fie garanţia pentru lucrul ăsta", a declarat șeful statului.

„Discuţia va avea loc între mine şi partide”

Nicușor Dan a mai precizat la Digi 24 că va face nominalizările pentru conducerea SRI şi a SIE „la momentul oportun", precizând că există un dialog „între preşedinte şi partidele din coaliţie, între partidele din coaliţie între ele şi, la momentul în care această discuţie nu se va suprapune cu alte discuţii care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea şi o vom tranşa”.

Președintele a adăugat:

„În momentul potrivit, discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun”