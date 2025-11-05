Video Nicușor Dan l-a primit pe Mark Rutte la Cotroceni. Secretarul general al NATO se va întâlni și cu premierul Bolojan

Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Acesta se află în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat.

„Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică”, mai transmite instituția citată.

→ Imaginea 1/6: Nicușor Dan îl primește pe Mark Rutte la Palatul Cotroceni/FOTO: Inquam Photos / George Călin

Potrivit News.ro, cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale, urmate de un dejun oficial În jurul orei 15.30, preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor avea declaraţii de presă comune.

La ora 16.00, Premierul Ilie Bolojan are o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Victoria.

La ora 17.00, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, va fi primit la Senat, de preşedintele forului legislativ, Mircea Abrudean iar la ora 17:45, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin-Mihai Grindeanu, în primeşte pe Secretarul General al NATO, la Camera Deputaţilor.

Joi, de la ora 8.30, preşedintele Nicuşor Dan şi Secretarul General al NATO, Mark Rutte vor participa la NATO Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, un eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Prin găzduirea forumului, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare”, anunţă, marţi, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.