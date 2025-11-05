search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Putin „trece la următoarea etapă", dincolo de Ucraina

Publicat:

Vladimir Putin pare a „trece la următoarea etapă”, o „escaladare dincolo de Ucraina”, „semnale de alarmă aprinzându-se intermitent în Kazahstan și Armenia”, scrie WP.

foto shutterstock
foto shutterstock

Incursiunile în spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene denunțate de șefa diplomației europene drept „pariu cu războiul” au reaprins temerile de escaladare dincolo de Ucraina.

Dar în timp ce atenția este concentrată asupra țărilor baltice, Moscova poartă un război informațional în curtea sa: Asia Centrală și Caucazul de Sud.

Invazia rusă în Ucraina a declanșat efecte în lanț: Finlanda a intrat în NATO, Republica Moldova s-a pregătit pentru atacuri hibride, în timp ce Polonia și-a fortificat flancul estic.

Dar cum Rusia nu-și permite să reproducă invazii în stil ucrainean în alte părți, cel puțin în timp ce este angajată într-un război la scară largă, Kremlinul recurge la vechile sale metode: campanii de influență sub acoperire, dezinformare, destabilizare și tatonare militară și de informații.

Moldova rămâne principalul laborator al Moscovei, unde, potrivit președintelui Maiei Sandu, sute de milioane de euro au fost cheltuite pentru interferența politică. Rusia a intervenit, de asemenea, în alegerile  din Republica Cehă și din România . În prezent, semnale similare de alarmă apar mai la est - în Kazahstan și Armenia.

Ambele țări se află în sfera tradițională de influență a Rusiei. În același timp, se îndepărtează treptat de aceasta, într-un ritm accelerat de războiul din Ucraina. Prin urmare, aceste țări se află acum în fruntea listei de îngrijorări a Kremlinului.

Un raport confidențial din 2024, transmis înalților oficiali ruși de către prim-ministrul Mihail Mișustin, avertiza că Moscova pierde teren în Asia Centrală și Caucaz. Între timp, aceste regiuni au devenit importante din punct de vedere geopolitic și economic pentru interesele SUA.

Statele Unite a depins de China pentru aproximativ 70% din importurile sale de pământuri rare - esențiale pentru smartphone-uri, vehicule electrice și arme avansate. Beijingul a suspendat exporturile de pământuri rare la apogeul războiului comercial, în aprilie, și le-a restricționat din nou în octombrie, ceea ce a dus la actuala dispută comercială.

Asia Centrală, în schimb, deține rezerve vaste ce ar putea diversifica lanțurile de aprovizionare - Kazahstanul singur ar putea deține al treilea cel mai mare depozit din lume. Împreună cu Caucazul de Sud, regiunea asigură „Coridorul Mijlociu”, o rută comercială care leagă Asia de Europa, ocolind Rusia și Iranul.

Kremlinul aplică strategia din Ucraina

În ultimele luni, Moscova și-a intensificat eforturile de a destabiliza regiunea.

În Kazahstan, se pare că agenții ruși au încercat să stârnească tulburări în nordul țării, cu majoritate rusă.

În Armenia, autoritățile au arestat un om de afaceri pro-Kremlin în cadrul unui presupus complot de lovitură de stat, în timp ce Biserica Armeană - acuzată de disidenții bisericii că are legături cu serviciile secrete rusești - s-a întors împotriva guvernului.

Strategia Moscovei este modelată de cea din Ucraina: stârnirea de nemulțumiri în zonele vorbitoare de limbă rusă, finanțarea oligarhilor prietenoși, precum Viktor Medvedciuk , și recrutarea unei filiale a Bisericii Ortodoxe locale, pe care jurnalistul ucrainean Oleksii Platonov a numit-o „ agenții Kremlinului în sutană”.

Kazahstanul este vulnerabil

Are cea mai lungă graniță continuă cu Rusia și găzduiește cea mai mare diasporă rusă după cea din Ucraina. Legislatorii și experții ruși au pus la îndoială integritatea sa teritorială; Președintele Vladimir Putin a susținut cândva că țara „ nu a avut niciodată statalitate”. Mass-media rusă acuză în mod constant guvernul kazah de „rusofobie” și cere protejarea etnicilor ruși - același pretext folosit în Crimeea și Donbas.

Documente rusești scurse și publicate de Radio Free Europe/Radio Liberty, prezintă planuri de a converti aceste narațiuni în arme, de a coopta elitele kazahe și de a insemina grupurile de experți cu propagandă.

Kazahstanul este conștient că armata sa este mai slabă decât cea a Ucrainei, iar granița sa de 7.500 km este în mare parte neapărată. Probabil că Putin nu va ataca cât timp este împotmolit în Ucraina, dar poate pregăti terenul. Cea mai bună apărare a Kazahstanului este să crească costul politic și economic al agresiunii prin legătura cu puteri externe - China, Turcia, UE și, în mod critic, SUA.

Dacă firmele și locurile de muncă din SUA ar fi vizibil în pericol, amestecul Rusiei ar fi mult mai riscant. Washingtonul ar putea asigura participațiile occidentale în Kazahstan cu acorduri exclusive privind pământuri rare și energie, în special în nordul țării.

Cazul Armeniei

În Armenia, Washingtonul poate proceda la fel. Investițiile transparente ale SUA în economia, infrastructura și sectorul promițător al inteligenței artificiale din Armenia ar furniza recompense tangibile ale stabilității înainte ca alegătorii să meargă la urne anul viitor. SUA ar trebui, de asemenea, să consolideze legăturile cu Azerbaidjanul, îndemnând Congresul să deblocheze asistența directă către Baku. Crearea unui cadru trilateral împreună cu Azerbaidjanul și Israelul ar consolida și mai puternic această aliniere.

De la războiul din Karabah din 2020, influența Rusiei asupra Armeniei și Azerbaidjanului a slăbit, ambele țări virând spre Vest, mai ales odată cu acordul de pace semnat în 2025 la Casa Albă în prezența președintelui Donald Trump. Din punctul de vedere al Moscovei, deraierea acestui proces ar restabili avantajul său asupra Coridorului Mijlociu, mai ales că Georgia virează din nou spre Rusia.

Prim-ministrul Nikol Pașinian este în continuare cel mai popular politician din Armenia - chiar dacă sondajele îl arată staționând la 17% înainte de alegerile de anul viitor. Rusia ar putea încerca să-l răstoarne. Moscova alimentează naționalismul și resentimentele, care sunt amplificate de publicații precum Sputnik Armenia, finanțată de statul rus și reiterate de grupurile din diaspora care se opun păcii.

Războiul Rusiei în Ucraina a împins o mare parte țărilor din spațiul post-sovietic în afara orbitei Moscovei. Dar această deschidere nu este de așteptat să dureze. Kremlinul poate acționa pentru a-și destabiliza vecinii fără a trage un singur foc de armă. Din acest punct de vedere, implicarea activă a SUA - economică, diplomatică și tehnologică - ar putea fi în măsură să întărească aceste țări împotriva presiunii rusești, protejând în același timp interesele americane, se arată în analiza Washington Post.

Rusia

