Rusia acuză țările NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad: „O vom apăra prin toate mijloacele”

Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în cadrul exerciţiilor aliaţilor în Marea Baltică, relatează EFE.

„În cadrul exerciţiilor Alianţei, se practică scenarii precum blocada Kaliningradului. Regiunea (baltică) este militarizată activ şi se umple cu forţe şi resurse ale coaliţiei”, a declarat ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Gruşko, într-un interviu acordat ziarului Izvestia.

Potrivit diplomatului rus, în aceste condiţii, opţiunile de dialog cu NATO se diminuează.

Gruşko a dat asigurări că Rusia îşi va apăra interesele în regiune prin toate mijloacele legale şi de altă natură disponibile.

Luna aceasta, consilierul prezidenţial rus, Nikolai Patruşev, a acuzat ţările NATO că exersează capturarea Kaliningradului şi blocarea navigaţiei în Marea Baltică şi Marea Neagră.

Al doilea an consecutiv, „NATO desfășoară cele mai ample exerciții ale sale” în apropierea granițelor rusești, exersând scenarii de acțiuni ofensive pe o porțiune largă, „de la Vilnius la Odesa”, a spus el.

Patruşev a afirmat că Moscova va oferi un răspuns „imediat şi ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii Kaliningrad, unde trăiesc aproape un milion de oameni.

În iulie, comandantul forțelor armate americane pentru Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, a declarat că NATO ar putea captura regiunea Kaliningrad a Rusiei „într-un interval de timp nemaiauzit ”.

El a adăugat că alianța a elaborat un plan de neutralizare a apărării rusești din Kaliningrad, ca parte a noii sale strategii cuprinzătoare, cunoscută sub numele de Linia de Descurajare a Flancului Estic.

Fostul comandant NATO, Ben Hodges, a mers mai departe, spunând că forțele alianței ar putea distruge țintele militare rusești din Kaliningrad „în câteva ore” dacă Moscova ar ataca un membru NATO.

„Dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025 așa cum a atacat Ucraina, forțele aeriene și terestre ale NATO ar distruge-o. Puteți fi siguri - Kaliningradul ar dispărea în primele ore. În primele ore - nu va mai fi niciun Kaliningrad; toate siturile militare rusești ar fi distruse”, a spus Hodges, adăugând că NATO ar distruge și instalațiile militare rusești din Sevastopolul ocupat.

Lituania are în vedere restricționarea tranzitului în Kaliningrad

EFE aminteşte că autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului către şi dinspre Kaliningrad, ca mijloc de combatere a intrării baloanelor care transportă ţigări de contrabandă din Belarus, a căror prezenţă a impus suspendarea operaţiunilor pe aeroporturile ţării în mai multe rânduri.

Lituania a blocat deja parţial accesul la Kaliningrad la mijlocul lui 2022 - anul în care Rusia a invadat Ucraina - ceea ce a provocat un răspuns puternic din partea Moscovei.

Acuzaţiile Rusiei împotriva NATO vin la câteva săptămâni după o serie de încălcări ale spaţiului aerian al statelor baltice şi Poloniei.

Autorităţile ruse au negat acuzaţiile, afirmând că, în unele cazuri, zborurile au fost operaţiuni de rutină între regiuni ruseşti, inclusiv Kaliningrad.

NATO în alertă, după ce rapoartele avertizează că Rusia ar putea ataca în următorii ani

Rapoartele serviciilor secrete occidentale arată că Rusia ar putea încerca să atace o țară NATO în următorii cinci până la șapte ani. Mulți oficiali se tem că Rusia ar putea folosi pretextul „protejării populației vorbitoare de limbă rusă” pentru a trimite trupe în statele baltice.

Michael Cecire, cercetător în domeniul apărării și securității la RAND, un think tank cu sediul la Washington care efectuează studii pentru Pentagon, a avertizat recent un grup bipartizan de parlamentari că Rusia, conform mai multor evaluări ale aliaților europeni, „ar putea fi capabilă să lanseze un atac împotriva NATO în următorii 5-10 ani”.