Raluca Turcan îl critică pe Nicușor Dan că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor

Un nou episod de tensiune se conturează pe scena politică, după ce deputatul PNL Raluca Turcan a criticat public întârzierea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, document promis de președintele Nicușor Dan.

Fost ministru și lider al filialei liberale din Sibiu, Turcan susține că lipsa unor explicații clare în legătură cu acest subiect sensibil alimentează suspiciunile și are un impact direct asupra credibilității coaliției de guvernare și a propriului partid.

Într-o declarație susținută în cadrul unei conferințe de presă, parlamentarul liberal a subliniat că românii așteaptă de mai multe luni argumente solide și transparente care să explice o decizie fără precedent în istoria recentă a României.

„Orice zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidenţiale reprezintă o zi în care poate că nu creşte neîncrederea oamenilor în actuala structură a statului român, dar, cu siguranţă, eforturile de credibilizare au un efect mai mic. (...) Şi aceasta este o problemă, pentru că, din perspectiva mea, cred că sunt foarte mulţi oameni în România care aşteaptă să afle, cu argumente credibile, ce s-a întâmplat exact în momentul anulării alegerilor”, a declarat Raluca Turcan.

Totodată, ea a atras atenția că întârzierea raportului vine într-un context extrem de fragil, în care nivelul de încredere al populației în instituțiile statului este deja grav afectat de măsurile de austeritate şi de conflictele din coaliţie.

Potrivit acesteia, sondajele recente indică o prăbușire a încrederii în Parlament, Guvern, Președinție și în autoritățile publice, iar întârzierea raportului privind anularea alegerilor nu face decât să adâncească această criză.

Vă reamintim că Nicușor Dan a declarat, la începutul lunii decembrie 2025, că raportul referitor la anularea scrutinului prezidențial ar urma să fie făcut public cel mai probabil la finalul lunii ianuarie 2026, explicând întârzierea prin complexitatea informațiilor analizate și prin apariția unor date suplimentare legate de ingerințe externe.

„Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic şi ne-am dat seama că nu este. (...) După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor şi partenerilor noştri despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie”, spunea Nicușor Dan pe 3 decembrie 2025.