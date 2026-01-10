Băsescu consideră că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat sâmbătă, 10 ianuarie, că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024.

„Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan?

El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui.

Treaba lui era aşa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiţi, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeţi ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a afirmat Traian Băsescu sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV.

„De ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului”

Fostul şef al statului este de părere că frauda de la alegeri care face obiectul investigaţiei este de competenţa unui procuror, nu a preşedintelui.

„Cred că e foarte bine şi din punct de vedere al imaginii în afara ţării. Dom-le, nu ţine la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituţiile abilitate să facă anchete.

Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la preşedinte obligaţia de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni şi în al doilea rând va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului, în astfel de situaţii. Discutăm de încălcarea gravă a Constituţiei când discutăm de anulat alegeri”, a adăugat Traian Băsescu.

El subliniază că este obligatorie cooperarea dintre structurile de securitate şi procurori, amintind că SRI are o divizie de apărare a Constituţiei care să furnizeze anchetatorilor date despre ce s-a întâmplat atunci.

Nicușor Dan: În 2 sau 3 luni vor exista clarificări privind momentul anulării alegerilor

La începutul lui decembrie 2025, Nicușor Dan a declarat că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, și a spus că în 2 sau 3 luni vor exista clarificări.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de ordinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicuşor Dan, scrie News.

El a mai arătat că „nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi”.

„Trebuie să ne uităm la corupție, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, cum interacționează funcţionarul cu cetățeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat şeful statului.