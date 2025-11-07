Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: „Ne-ar plăcea, dar poate trimite oamenii în șomaj”

Nicușor Dan susține că majorarea salariului minim trebuie discutată atent între Guvern, patronate și sindicate, pentru că o creștere forțată ar putea afecta firmele mici și ar putea duce la pierderea locurilor de muncă.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, deși toată lumea își dorește salarii mai mari în România, decizia de a majora salariul minim trebuie luată cu prudență, în funcție de capacitatea reală a economiei. El a avertizat că o creștere bruscă ar putea pune presiune pe firmele mici și mijlocii, riscând să ducă la închideri și disponibilizări.

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari. Numai că tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia”, a subliniat Nicușor Dan.

„Majorarea salariului minim poate scoate firme din piață”

Acesta a explicat că o creștere forțată a salariului minim ar putea afecta competitivitatea companiilor care funcționează la limită.

„Mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme și să ducă oamenii ăia în șomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească șomeri”, a spus el.

Nicușor Dan consideră că decizia trebuie să rezulte dintr-un dialog între Executiv, patronate și sindicate, astfel încât să fie găsit un compromis care să protejeze atât angajații, cât și mediul de afaceri.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia.

Măsuri transmise la Bruxelles

Intervenția lui Nicușor Dan vine în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că actuala coaliție a transmis deja la Bruxelles un set de angajamente privind disciplina bugetară. Printre acestea se află și înghețarea unor venituri pentru anul 2026, ca parte a Pachetului I de ajustări economice, care trebuie respectat.