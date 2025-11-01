search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul Muncii: „Premierul a decis să amâne decizia"

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim și a oferit detalii despre negocierile cu premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali. Oamenii așteaptă să afle dacă salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026 sau va rămâne la nivelul actual.

Ministrul Muncii a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim FOTO: Mediafax
Ministrul Muncii a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim FOTO: Mediafax

„Premierul a decis să amâne decizia și cred că a fost o măsură înțeleaptă și pentru că partenerii sociali erau în dezacord, sindicatele și patronatele”, a declarat Florin Manole într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a subliniat că PSD își asumă public susținerea creșterii salariului minim: „Dincolo de opinii politice sau partizane, sindicate, patronate, trebuie să ne uităm și la faptul că există niște argumente care ne dau dreptate în a considera că salariul minim trebuie să crească. În primul rând, avem inflație, o inflație destul de mare. Pentru anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare. Și asta înseamnă că trebuie să compensăm, într-un fel, pierderea puterii de cumpărare de către cetățeni”.

Ca măsură complementară, ministrul a menționat creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei, o propunere agreată atât de sindicate, cât și de patronate: „Este o discuție de la care se poate pleca în legătură cu măsuri de sprijin pentru a susține veniturile populației cu venituri reduse”.

Disputa între PSD și premier 

Una dintre principalele dispute din coaliție vizează propunerea PSD de creștere a salariului minim la 4.300 de lei. Premierul Ilie Bolojan consideră însă că bugetul statului nu poate susține o astfel de majorare.

Orice ministru al muncii va vrea mereu ca salariul minim să crească, așa este normal. Avem argumente, le vom folosi și public în discuții precum aceasta și în formatul discuțiilor politice din coaliție sau din Consiliul Național Tripartit, oriunde argumentele sunt importante. În ce măsură ele vor fi câștigătoare sau nu, o să vedem”, a afirmat Manole.

Lucrători străini și stimularea ocupării forței de muncă 

Discuțiile în Consiliul Național Tripartit au abordat și contingentul de lucrători străini pentru anul viitor. Premierul a decis stabilirea unui plafon de 90.000, o soluție de compromis între propunerea Ministerului Muncii de 75.000 și cea a patronatelor de 150.000. „E o soluție echilibrată și decentă, cu atât mai mult cu cât putem să revizuim această cifră oricând pe parcursul anului viitor, în sus sau în jos”, a explicat ministrul.

Pentru stimularea ocupării românilor, Ministerul Muncii va lansa proiecte finanțate din fonduri europene, care includ sprijin pentru mamele cu mai mulți copii și tinerii aflați la primul loc de muncă: „Pentru tineri, statul va finanța parțial acest loc de muncă timp de 2 ani, cu condiția ca după acești 2 ani, minim 18 luni să fie acoperite de angajator, în sensul că tânărul trebuie să rămână la locul de muncă. Pentru mamele cu mai mulți copii, statul va plăti 2.250 de lei, suplimentar față de costurile normale ale muncii în companie”.

Despre administrația publică și menținerea locurilor de muncă 

Ministrul Manole a reafirmat că PSD nu susține disponibilizările masive: „Din punctul meu de vedere, e important să avem un sistem bugetar bine populat cu oameni. Ministrul muncii trebuie să facă tot posibilul ca cetățeanul român să aibă un loc de muncă, să aibă condiții decente de muncă și remunerație decentă. Asta este rolul”.

Referitor la administrarea publică, premierul a propus reducerea cu 10.000-13.000 de persoane, însă PSD ar accepta astfel de măsuri doar în cazul unui mix între administrația centrală și cea locală.

Politică

