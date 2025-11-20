Nicușor Dan a promulgat legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice. „Încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE”

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 20 noiembrie, că a promulgat legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ce are ca scop prevenirea apariției conflictelor de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.

„România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului”, transmite președintele României pe Facebook.

De asemenea, Nicușor Dan precizează că legea stabilește o perioadă de „reflecție” de 12 luni, obligă depunerea declarațiilor pre și post-angajare și introduce verificări și sancțiuni prin Agenția Națională de Integritate.

Se aplică persoanelor cu atribuții sensibile în administrație și nu pot supraveghea sau contracta cu entități private legate de fostele lor funcții în perioada pre-angajare și nu pot desfășura activități conflictuale după încetarea mandatului.

„Acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă. Este o condiție cheie în procesul de aderare la OCDE, un standard de integritate pe care România îl îndeplinește acum aproape integral.

Practic, ne apropiem de finalizarea cadrului legislativ necesar pentru a demonstra că instituțiile noastre funcționează transparent, responsabil și predictibil, în conformitate cu criteriile cerute de OCDE. Proiectul de act normativ a fost prezentat Grupului de lucru al OCDE pentru integritate care a salutat angajamentul statului roman pentru consolidarea integrității și transparenței publice

Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026. Iar această lege arată că țara noastră își asumă regulile și standardele statelor cu democrații consolidate”, adaugă acesta.

În octombrie, șeful statului a promulgat legea prin care România introduce sancțiuni clare pentru coruperea funcționarilor publici străini, o condiție importantă pentru aderarea la OCDE. Actul normativ înăsprește pedepsele și extinde atribuțiile DNA în anchetarea acestor fapte.

Noua lege introduce sancțiuni mai dure și extinde sfera faptelor de corupție investigate. Printre principalele prevederi se numără: